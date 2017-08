Czy można zrezygnować w rosyjskiego gazu ?

Bezpieczne źródła dostaw gazu są podstawą przemysłu energetycznego – mówili rozmówcy programu „Minęła 20” w TVP Info.

Ten tani rosyjski gaz , jak pokazał tygodnik „Sieci”, nie jest taki tani, bo nałożono na niego różne dodatki. Rosjanie lubią wykorzystywać gaz jako narzędzie polityczne – mówił dr Wojciech Szewko, ekspert ds. międzynarodowych.

Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” powiedział, że patrząc na to jakie ceny płacą na zachodzie, gaz mógłby być tańszy.

Dla nas gaz rosyjski jest drogi. Drugim problemem jest kwestia długości kontraktu, o czym mówił prezes PGNiG, Piotr Woźniak. Żadnych długoterminowych kontraktów na gaz z Rosji. Trzeba też szukać innych źródeł gazu, być może z Kataru, z Norwegii czy Stanów Zjednoczonych – mówił Wośko.

Zdaniem Szewki dywersyfikacja dostaw gazu to jedna z podstaw naszego bezpieczeństwa energetycznego, ale jak dodawał nie ma pewności czy gaz np. z Kataru, to gaz z bezpiecznego źródła.

Katar jest teraz objęty blokadą gospodarczą. Warto przyjrzeć się, jak wygląda koszyk tych dostaw. Np. Hiszpania ma wśród dostawców Peru. My wybraliśmy sobie partnerów z terenów, które są konfliktogenne. Na szczęście dostawy gazu katarskeigo nie są blokowane, ale nie wiadomo, co może stać się później – dodał Szewko.

I dlatego, jak dodał naczelny „Gazety Bankowej”, trzeba zwracać uwagę na długoterminowe dostawy i teraz widać, jak potrzebny jest kolejny kierunek. Upatrywał szansę w realizacji projektu Baltic Pipe czyli bezpośrednich dostaw gazu ze złóż norweskich.

Kwestią ważną jest sama rozbudowa sieci gazociągowej, a – jak dodawał Marcin Roszkowski z Instytutu Jagiellońskiego - te procesy są długie. Zwracał uwagę także na to, że za podpisaniem umowy gazowej z Rosją stał Waldemar Pawlak, a w koalicji SLD-PSL to jego ministerstwo „wywróciło” połączenie z Norwegią – mówił Roszkowski.

Rozmówcy mówili także o nieopublikowanym jeszcze raport NIKu na temat negocjacji gazowych z Rosją, który – jak podkreślali – jest już przygotowany i należy czekać na jego odtajnienie. Zwracali uwagę m.in. na to, że ci, którzy go poznali mówią, iż jest ciekawszy niż to, co napisano w tygodniku „Sieci”.

Jak dodawał Szewko gaz dla Rosji jest „racją stanu” i służby rosyjskie wykonują zadania przemysłu energetycznego inaczej niż na zachodzie.

Dla skarbu państwa Rosji to jest być albo nie być, ze względu na długi proces inwestycyjny oni muszą sobie zapewnić sprzedaż przez wiele lat. Cała ich dyplomacja i służby bezpieczeństwa są ukierunkowane na wsparcie tych procesów. To jest dla nich racja stanu – mówił Szewczak.

Więcej na ten temat w jutrzejszym „Wywiadzie gospodarczym” o godz. 10.30 w Telewizji wPolsce.pl, gościem Macieja Wośko będzie prezes PGNiG Piotr Woźniak.