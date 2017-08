Wielka Brytania opustoszeje po Brexicie

Spośród obywateli Unii Europejskiej zatrudnionych w Wielkiej Brytanii 45 proc. zamierza w niej pozostać mimo decyzji o opuszczeniu UE przez ten kraj, 35 proc. rozważa wyjazd, a 8 proc. już podjęło decyzję o opuszczeniu kraju, wynika z najnowszego badania KPMG w Wielkiej Brytanii

Wielką Brytanię potencjalnie może opuścić niemal milion wykwalifikowanych pracowników. Osoby te stanowią 3,1% brytyjskiej siły roboczej ogółem, podano w komunikacie poświęconym badaniu.

Około 51 proc. respondentów oczekuje od pracodawców jasnego komunikatu, że ich pracownicy powinni zostać na Wyspach, 39 proc. z kolei oczekuje od pracodawców publicznego potwierdzenia znaczenia pracowników pochodzących z krajów Unii.

Mimo, iż niemal połowa obywateli Unii Europejskiej zatrudnionych w Wielkiej Brytanii planuje w niej pozostać, to ważą się decyzje pozostałych. W związku z tym, w ciągu najbliższych lat można oczekiwać bardziej intensywnej konkurencji o pracownika wśród pracodawców brytyjskich. Możliwe jest, że firmy z Wysp będą uzupełniały zasoby pracownicze rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji, robotyki i komputeryzacji. Brexit może oznaczać szansę na powrót wysoko wykwalifikowanych pracowników do Polski, albo ich przeniesienie się do innych krajów UE razem z firmami, które być może będą zmieniały lokalizację. Można wykorzystać ten moment, aby ci Polacy byli ‘ambasadorami’ przenoszenia firm do Polski - skomentował Mirosław Proppé, partner, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, cytowany w komunikacie.