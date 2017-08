Dwa razy więcej pieniędzy dla małych i średnich firm

Podwojenie kwoty kredytów udzielanych polskim małym i średnim przedsiębiorstwom z 1 mld do 2 mld zł (ok. 500 mln euro) ma umożliwić umowa podpisana w czwartek przez prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beatę Daszyńską-Muzyczkę oraz prezesa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Pier Luigi Giliberta.

To już kolejna umowa, po podpisanej w 2015 roku.

Są one elementem COSME, czyli programu Komisji Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ich zawarcie, jak mówiła prezes BGK, stało się możliwe dzięki wsparciu w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy, czyli tzw. Planu Junckera.

Umowa z EFI z 2015 roku pomogła BGK zapewnić dodatkowe finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw na korzystnych warunkach, bez wymagania skomplikowanych zabezpieczeń np. w postaci hipoteki.

W ciągu ubiegłych 2 lat - poinformowała prezes BGK - Bank udzielił w ramach COSME wsparcia dla ponad 3700 przedsiębiorców. Podpisana w czwartek umowa ma pozwolić na udzielenie kredytów 10,6 tys. małym firmom w Polsce, m.in. dzięki obniżeniu wymogów dotyczących zabezpieczeń.

Daszyńska-Muzyczka zwracała też uwagę podczas uroczystości, że funkcjonowanie małych i średnich firm ma zasadnicze znaczenie dla kondycji całej gospodarki, a 96 proc. firm korzystających z gwarancji w ramach COSME to właśnie te najmniejsze. BGK, jak dodała, w ciągu 4,5 roku funkcjonowania różnych programów gwarancyjnych udzielił gwarancji na kredyty o wartości 72 mld zł.

Prezes EFI mówił, że popyt na kredyty wśród małych i średnich firm w Polsce wskazuje na potrzebę wsparcia ich ze strony UE, stąd podpisywane jest dodatkowe porozumienie w tej sprawie.

Także obecny na uroczystości wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński mówił, że tzw. Plan Junckera jest dla rządu bardzo ważny. Podkreślał, że odkąd koordynuje to resort rozwoju, udział polskich przedsiębiorstw w różnych związanych z tym planem przedsięwzięciach „znacząco się zwiększył”. Zwracał uwagę, że to element Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Dzięki podpisanej dzisiaj umowie będziemy mogli dostarczyć finansowanie dla małych i średnich firm na kwotę 3,4 mld zł - mówił Kwieciński. To oznacza, że wśród naszych pośredników finansowych Bank Gospodarstwa Krajowego będzie miał mniej więcej udział 60-procentowy - dodał.

Z kolei prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz zaznaczył, że Polska jest dziś w czołówce krajów OECD pod względem dostępności finansowania różnych przedsięwzięć gospodarczych.

Wyrażam z tego powodu ogromną satysfakcję - podkreślał.

Bank Gospodarstwa Krajowego rozwija systemy poręczeń i gwarancji mających pobudzić przedsiębiorczość, a także inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi gospodarczemu Polski. Współpracuje z innymi podmiotami w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

EFI to część Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Główną misją EFI jest wspieranie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; realizuje też cele Unii Europejskiej w zakresie wspierania innowacji, badań i rozwoju.

COSME to program UE na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw (także małych i średnich), przewidziany na lata 2014-20. Jego całkowity budżet wynosi 2,3 mld euro.

Tzw. Plan Junckera to przygotowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach: szeroko rozumianej infrastrukturze oraz sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Plan powstał w czerwcu 2015 r. z inicjatywy Jeana-Claude’a Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej. Był odpowiedzią na spowolnienie gospodarcze Europy wywołane kryzysem gospodarczym i finansowym, które przyczyniły się do spadku poziomu inwestycji w UE o ok. 15 proc. w stosunku do 2007 r.

Kluczowym elementem planu, który ma pomóc w wygenerowaniu 315 mld euro do połowy 2018 r., jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).