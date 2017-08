Jak polskie firmy podbijają Dolinę Krzemową

Biuro Handlowe PAIH (the PolishHub) w San Francisco rozpoczęło wspólne działania z wiodącymi instytucjami otoczenia biznesu Doliny Krzemowej. Wśród najnowszych partnerów Biura są: zrzeszający ponad 200 tys. Członków, San Francisco Chamber of Commerce oraz środowisko aniołów biznesu z Keiretsu Forum

Wyspecjalizowane we wspieraniu firm technologicznych, biuro PAIH w San Francisco, weszło we współpracę z lokalnym środowiskiem innowatorów i instytucji biznesowych Doliny Krzemowej. Już na samym początku, działalności, w kwietniu 2017 roku, Polish Hub udostępniło polskim firmom przestrzeń w słynnym co-workingu San Francisco, Rocket Space.

Zainteresowanie wśród polskich firm technologicznych naszym co-workingiem jest tak ogromne, że miejsca mamy zarezerwowane do końca roku – mówi szefowa PolishHub, Maja Kieturakis.

Z trzymiesięcznej, bezpłatnej akceleracji korzystał m.in. polski producent aplikacji Spontime, któremu oddział PAIH w USA zapewnił darmowy dostęp do mentorów i warsztatów. Polski start-up otrzymał również za darmo intensywny tygodniowy pakiet szkoleniowy w jednym z najszybciej rosnących akceleratorów Zatoki, Silicon Valley Ignite Academy.

PAIH pomogła również firmie z polskimi korzeniami, AirWander.

Korzystanie z biura RocketSpace było bardzo korzystne dla firmy AirWander – mówi założycielka start-upu Ewa Bader. Eventy oraz warsztaty organizowane przez RocketSpace są - według mnie - najlepszej jakości w San Francisco. Dzięki nim poznałam wielu inwestorów, założycieli firm, które osiągnęły ogromne sukcesy oraz specjalistów od marketingu i strategii biznesowej. Byłoby świetnie gdyby polskie biuro w RocketSpace nadal kontynuowało tę inicjatywę dla start-uów z Polski – dodaje Bader

Polish Hub włączyło się też w organizację wydarzeń promujących polskie technologie. Współorganizowało trzy spotkania z serii PLUG - Polish Tech Link, podczas których spotykają się działające w USA polskie firmy technologiczne oraz potencjalni inwestorzy.

Biuro zainicjowało również projekt CEconnection, promujący Europę Centralną w Dolinie. Do tej networkingowej inicjatywy zaproszono odpowiedniki Polish Hub z Austrii, Węgier, Czech i Słowacji. Kolejne spotkania obu inicjatyw odbędą się już jesienią.

Tymczasem, w połowie września, Polish Hub organizuje Demo Night z udziałem polskich firm. Wydarzenie odbędzie się podczas targów TechCrunch. Niebawem biuro PAIH w San Francisco planuje rozpocząć również webinaria dla polskich firm z amerykańskimi ekspertami technologicznymi. Organizowane będą też indywidualne spotkania mentorskie w siedzibie Hubu, w Rocket Space.

Biuro Handlowe PAIH nawiązało też współpracę m.in. z Bay Angels, San Hills Angels, One Traction czy Brand of Angels. W sierpniu przed placówką Agencji drzwi do partnerstwa i wspólnych działań otworzyło Keiretsu Forum.

To faktycznie bardzo elitarne grono, ponieważ wejście w szeregi Keiretsu możliwe jest jedynie po uzyskaniu rekomendacji i na zaproszenie członków grupy – tłumaczy Maja Kieturakis. Keiretsu zrzesza managerów wpływowych firm z Doliny, którzy inwestują lub pełnią rolę doradców dla mniej doświadczonych przedsiębiorców w regionie. Organizacja zainwestowała już 750 mln $ w projekty z największym potencjałem. – Dla polskich firm, wspieranych przez PolishHub, współpraca z Keiretsu Forum oznacza dostęp do wysokiej klasy ekspertów, ale również wejście w orbitę ich powiązań biznesowych, które sięgają daleko poza Amerykę – uzupełnia przedstawicielka PAIH w USA. Stowarzyszenie ma oddziały na w całej Ameryce Północnej, Azji i Europie. Organizuje spotkania networkingowe i szkolenia.

Współpracę z otoczeniem biznesowym San Francisco oraz całej Doliny Krzemowej wzmocni również wejście amerykańskiego biura PAIH - w roli partnera - do San Francisco Chamber of Commerce. SFCC organizuje dwa tysiące spotkań biznesowych rocznie.

Są one najlepszym sposobem na uzyskanie z pierwszej ręki informacji o potencjalnych partnerach biznesowych, niszach rynkowych czy trendach – dodaje Kieturakis.

Od wiosny 2017 PolishHub obsłużyło już zapytania od ponad 70 polskich firm i instytucji, głównie z branży technologicznej.