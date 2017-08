Czy RPP podniesie stopy procentowe ?

Wzrost cen towarów i usług – według szybkiego szacunku – wyniósł w sierpniu 1,8 proc. w ujęciu rocznym – poinformował GUS.

Jak informował wcześniej GUS ceny towarów i usług w lipcu wzrosły o 1,7 proc. Inflacja jest jednym ze wskaźników, na które szczególną uwagę zwraca Rada Polityki Pieniężnej przy podejmowaniu decyzji o stopach procentowych.

Zgodnie z oczekiwaniami inflacja w sierpniu wspięła się w ujęciu rocznym stopień wyżej. Główną tego przyczyną był niewątpliwie wzrost cen w transporcie, za sprawą podwyżek cen paliw na stacjach. Potencjalnie także nieco mniejszy niż zazwyczaj w sierpniu sezonowy spadek cen w kategorii żywność, na skutek mniejszej podaży owoców, warzyw czy produktów mlecznych, mógł przełożyć się na wyższy wskaźnik cen towarów i usług ogółem. We wrześniu wskaźnik CPI może jeszcze utrzymywać się w okolicach 1,8 proc. r/r, od września natomiast coraz korzystniejsza baza odniesienia z końca poprzedniego roku powinna „sprowadzać” go na niższe poziomy. Na koniec br. inflacja może ponownie znaleźć się poniżej 1,5 proc., tj. dolnej granicy odchyleń od celu NBP, a to z całą pewnością nie będzie zachęcać RPP do myślenia o zmianie poziomu stóp procentowych - ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.