Rafalska: Sierpień to nie koniec dla 500 Plus

Wraz z końcem sierpnia nie kończy się okres składania wniosków o przyznanie „500 plus” - podkreśliła w czwartek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Natomiast złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje, że nie będzie przerwy w wypłacie świadczeń.

Według informacji MRPiPS rodzice złożyli już 1,8 mln wniosków o świadczenia z programu „Rodzina 500 plus”, w tym online 504,4 tys.

„Wraz z końcem sierpnia nie kończy się okres na składanie wniosków o 500 plus. Złożenie wniosku w sierpniu daje nam gwarancję wypłacenia tego świadczenia w październiku” - powiedziała w czwartek na konferencji prasowej szefowa resortu rodziny i pracy. Zaznaczyła, że wniosek o 500 plus można składać m.in. przez internet, czy za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Jak podkreśliła minister, zachowanie ciągłości wypłaty świadczenia najważniejsze jest dla rodzin, które mają niskie kryterium dochodowe. „700 tys. jedynaków otrzymuje świadczenie 500 plus. Tam dochód jest bardzo niski. (…) 1,5 mln wszystkich pierwszych dzieci otrzymywało 500 plus” - mówiła szefowa MRPiPS.

Minister zwróciła uwagę, że wnioski o świadczenie można składać także we wrześniu i w październiku. MRPiPS przypomina, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę 500 plus do końca października. Złożenie go we wrześniu oznacza, że świadczenie będzie wypłacone do końca listopada z wyrównaniem za październik; wniosek złożony w październiku to wypłata do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad.

Według Rafalskiej można już zauważyć pierwsze efekty programu 500 plus obserwując wzrost liczby urodzeń. „Wiemy, że w czerwcu był kolejny wzrost 7 proc. Urodziło się więcej dzieci o 2 tys. 300, porównując z czerwcem 2016 r. W pierwszym półroczu 2017 r. urodziło się 200 tys. 100 dzieci. Żartobliwie mówię, że chciałabym, aby bociany w tym roku nie wracały do siebie, nie wyfruwały z Polski, zostały na dłużej” - mówiła.

Od 1 sierpnia można składać wnioski o 500 plus na nowy okres zasiłkowy - wydane wcześniej decyzje obowiązują do końca września. Jeśli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Wniosek o świadczenie 500 plus należy składać każdego roku, prawo do wsparcia z programu ustalane jest na rok - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy - rozpoczął się wcześniej, 1 kwietnia 2016 r., kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował. Wydłużono go, by nie trzeba było składać wniosków dwukrotnie w ciągu tego samego roku.

PAP/ as/