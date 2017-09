Do 30 sierpnia złożono blisko 2 mln wniosków o 500 plus na nowy okres zasiłkowy - poinformowało w czwartek po południu MRPiPS. Aby nie było przerwy w wypłacie świadczeń, wniosek trzeba było złożyć przed końcem sierpnia.

Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Wydane wcześniej decyzje obowiązują do końca września, jednak aby nie było przerwy w wypłacie świadczeń, wniosek należało złożyć do końca sierpnia. Wciąż można składać wnioski, ale trzeba się liczyć z tym, że wypłata może nastąpić później niż w październiku - świadczenie będzie wówczas wypłacone z wyrównaniem. Wniosku nadal nie złożyło ponad 671 tys. rodzin.

Jak poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na 30 sierpnia, złożono 1 mln 928 tys. 853 wnioski o świadczenie wychowawcze. Obecnie świadczenie trafia do ponad 2,6 mln rodzin.

Najwięcej wniosków złożono w woj. mazowieckim - 297 tys. 160, śląskim - 204 tys. 419, wielkopolskim - 198 tys. 721 i małopolskim - 194 tys. 812. Najmniej wniosków jest w woj. podlaskim - 55 tys. 184, lubuskim - 47 tys. 325 i opolskim - 37 tys. 39.

MRPiPS przypomina, że jeśli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Wniosek o świadczenie 500 plus należy składać każdego roku, prawo do wsparcia z programu ustalane jest na rok - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy - rozpoczął się wcześniej, 1 kwietnia 2016 r., kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował. Wydłużono go, by nie trzeba było składać wniosków dwukrotnie w ciągu tego samego roku.

Wniosek można wysłać online albo za pośrednictwem poczty.

MW, PAP