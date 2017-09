Wielka Brytania szykuje wyjście awaryjne po Brexicie

Wielka Brytania i Japonia podpiszą dwustronne porozumienie handlowe zaraz po Brexicie - powiedział agencji Reutera w czwartek anonimowy przedstawiciel brytyjskiego rządu

Takie jest nasze stanowisko i strona japońska zdaje sobie z niego sprawę - dodał. Naszą intencją jest zawarcie porozumienia handlowego niemal nazajutrz po wyjściu z Unii Europejskiej - powiedział cytowany przez agencję członek gabinetu ministrów, który w ten sposób skomentował rezultaty wizyty premier Theresy May w Japonii.

Jak podkreślił, już teraz brytyjska premier rozmawiała z japońskimi kręgami biznesu. Spotkała się m.in. z prezesem koncernu Toyota Takeshim Uchiyamadą, dyrektorem Nissana Hiroto Saikawą oraz prezesem Hitachi, Hiroakim Nakanishim. Spotkania te charakteryzował „entuzjazm i pozytywne nastawienie”.

Premier May przebywa w Japonii z trzydniową wizytą od środy. W czwartek spotkała się z przedstawicielami japońskiego biznesu, zapewniając ich, że w obliczu Brexitu zamierza wynieść stosunki handlowe i inwestycyjne między Wielką Brytanią a Japonią „na całkowicie nowy poziom”.

Podkreśliła też, że obecnie trwa okres kluczowy dla przyszłości jej kraju oraz, że niewiele jest regionów świata, z którymi można byłoby pogłębiać relacje handlowe w równym stopniu, co z Japonią.

Wcześniej brytyjska premier wizytowała okręt wojenny Izumo w bazie morskiej Yokosuka na południe od Tokio, w towarzystwie japońskiego ministra obrony Itsunoriego Onodery.

Moja wizyta to sygnał zacieśniającej się współpracy i partnerstwa, jakie łączą nas w kwestiach obronnych” - podkreśliła

Później brytyjska premier wzięła udział w spotkaniu japońskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, co było związane z niedawną próbą balistyczną Korei Płn.

Korea Północna wystrzeliła we wtorek rakietę, która przeleciała nad japońską wyspą Hokkaido i spadła do Oceanu Spokojnego. Według USA mógł to być pocisk KN-17, znany także pod nazwą Hwasong-12 (Mars-12), o maksymalnym zasięgu szacowanym na 3,7 tys. do 6 tys. km.

SzSz(PAP)