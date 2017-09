Szturm inwestorów na Polskę

Wartość projektów realizowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) wzrosła blisko dwukrotnie w ujęciu rocznym i jest ona w o 2,2 mld euro większa, niż rok temu. – Zdecydowane ożywienie widać głównie wśród firm z Azji – mówi Tomasz Korkosz z PAIH.

W sierpniu 2015 agencja PAIH, zajmująca się obsługą inwestycji zagranicznej, miała pod swoją opieką projekty warte 3,8 mld euro. Dziś jest to ponad 6 miliardów euro. Na tę liczbę składa się szczególnie wiele ciekawych inwestycji azjatyckich.

Wartość zaangażowania firm japońskich zwiększyła się aż sześciokrotnie. Inwestycje firm z Korei Południowej są dziś warte miliard euro - to trzykrotny wzrost w stosunku do 2015 roku. Licza inwestycji z Chin podwoiła się w tym czasie. Świeże przykłady: projekt koreańskiego Best Motor Housing&Core w Chojnowie czy japońskiej firmy z sektora FMCG Yamada Wentworth Development, która inwestuje pod Łodzią.

- Ożywienie na kierunku dalekowschodnim to między innymi efekt niedawnych misji handlowych do Japonii czy Singapuru. Co czwarte zagraniczne biuro handlowe agencji otwierane jest w Azji– dodaje Tomasz Korkosz.

Zwiększa się też tempo obsługi projektów biznesowych przez PAIH. W zeszłym roku i latach poprzednich było to 13-16 projektów kwartalnie. Dzisiaj to około 20 projektów na kwartał. Zainteresowanie inwestorów Polską przełoży się na miejsca pracy. W sierpniu 2015 roku agencja obsługiwała inwestycje dające ponad 32 700 stanowisk, dziś jest to prawie 57 tysięcy miejsc pracy.

To działa także w drugą stronę. Polskie firmy zaczynają odnosić sukcesy za granicą. Główne kierunki polskiej ekspansji inwestycyjnej to Stany Zjednoczone (gdzie karierę robią polskie kosmetyki, firmy z branży IT czy producenci mebli. Coraz bardziej atrakcyjna dla naszych przedsiębiorców staje się Azja czy Afryka. Tu PAIH wspiera projekty prowadzone przez produkującą ciągniki firmę Ursus, która podpisała kontrakt na dostawę 2694 ciągników do Zambii, przedsiębiorstwa budowlane czy firmy działające w branży spożywczej. Agencja wspiera działania w krajach wytypowanych przez Ministerstwo Rozwoju jako te najbardziej perspektywiczne – mowa tu np. o Meksyku, Iranie, Wietnamie czy Indiach, gdzie działają już biura PAIH.

PAIH, część grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, został zaprojektowany przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego jako silnik napędowy jego planu gospodarczego. Szczególną rolę w działaniach agencji odgrywa pomoc polskim firmom, które chcą rozwijać się za granicą i podbijać tamtejsze rynki.

MW