Klienci Banku Pocztowego dostaną zwrot opłat

** Bank Pocztowy odda klientom opłaty, które pobierał za przesyłanie wyciągu w formie papierowej – poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wątpliwości Urzędu wzbudziły dwie praktyki, w pierwszej z nich chodziło o wprowadzenie nowych stawek opłat za sporządzanie i przesyłanie wyciągów w formie papierowej. Klienci, którzy otrzymywali je za darmo, musieli zacząć płacić. Ci, którzy płacili mniej, zaczęli płacić więcej.

Jeżeli bank chciał wprowadzić opłaty klientom, którzy do tej pory otrzymywali wyciągi za darmo, powinien wcześniej otrzymać pisemną zgodę na inną - darmową - drogę przesyłania tych informacji, np. e-mailem. Konsument powinien mieć wybór i podjąć świadomą decyzję o tym, w jakiej formie chce być informowany o stanie swojego rachunku, co dotyczy zarówno etapu zawierania umowy, jak i dalszego jej wykonywania – dodaje szef UOKiK.

Bank Pocztowy postanowił dobrowolnie zrekompensować straty konsumentom. Ci klienci, którzy przed wprowadzeniem nowych opłat dostawali wyciągi za darmo, otrzymają zwrot poniesionych kosztów, a ci, którzy zaczęli płacić więcej, uzyskają zwrot różnicy w opłatach wynikających z podwyżki za wyciągi.

Drugą praktyką, którą zakwestionował Urząd, było wysłanie klientom banku listów z informacją o zmienionej taryfie opłat i prowizji, jednak bank nie wskazał podstawy prawnej ani czynników, które miały wpływ na zaproponowane zmiany, a klienci nie mogli zweryfikować, czy ta zmiana w umowie była dopuszczalna. Bank zaniechał stosowania tej praktyki.

Nasze wątpliwości budzi to, że konsument nie może skontrolować, czy zmiany zostały wprowadzone prawidłowo. Jeżeli bank zmienia warunki umowy, to powinien poinformować konsumenta o podstawach faktycznych i prawnych, które go do tego uprawniają – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.