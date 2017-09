Przemytnicy paliw uciekają z Polski

Pakiet paliwowy, który został wprowadzony w 2016 r. oraz wzmożone działania kontrolne, spowodował średnio kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży paliw. Obecnie znacznie trudniej jest wwieźć do Polski i sprzedać na lewo paliwo niż kiedyś. Ale to nie znaczy, że przestępcy nie próbują

Jak szacuje Piotr Dziedzic, dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów, jeszcze kilkanaście miesięcy temu do Polski wjeżdżało dziennie ok. 700 -750 cystern samochodowych przewożących w większości lewe paliwo. Część z nich jechała bezpośrednio, a część deklarowała tranzyt – z Niemiec, na Litwę lub Łotwę, Słowację czy Węgry, choć paliwo tak naprawdę trafiało do zbiorników w naszym kraju. Obecnie, wg informacji POPiHN, wjeżdża 100 - 150 cystern dziennie. Część transportów odbywa się legalnie, ale nadal pojawiają się też próby omijania przepisów.

To nie jest tak, że udało się wyeliminować nieprawidłowości całkowicie. Ciągle toczy się ”wojna” – na ruch Ministerstwa Finansów przestępcy odpowiadają zmianą w sposobie działania. Resort zaczął od konwojowania cystern z paliwem, wjeżdżających do Polski. Następnie zwiększył liczbę kontroli, wprowadziliśmy także tzw. pakiet przewozowy. Odpowiedzią zorganizowanych grup przestępczych jest coraz częstsze korzystanie z mauzerów, plastikowych pojemników o pojemności 1 m3, służących do przewozu płynów. Dwadzieścia sześć tego typu pojemników ładowane jest jednorazowo na naczepy, chłodnie lub plandeki (tzw. firanki) i wyprawiane w drogę, zamiast cystern, w celu utrudnienia typowania do kontroli. Stosowane są też tzw. kody ucieczki – odpowiednie klasyfikowanie substancji do kodów nomenklatury scalonej w celu wyłączenia transportu z systemu monitorowania drogowego przewozu towarów.

Innym sposobem na walkę m.in. z przestępczością paliwową jest używanie geolokalizacji. Aktualnie prowadzone są w tym zakresie prace legislacyjne. MF planuje, by system monitorowania drogowego przewozu towarów został uzupełniony właśnie o taki komponent.

Podobne systemy działają w Czechach i na Słowacji. Tam jednak użyli swojego systemu poboru opłat do śledzenia trasy ciężarówek. Jeśli jakiś pojazd zmieni trasę i nie jedzie tam, gdzie zadeklarował, natychmiast jest wychwytywany i kontrolowany. Niestety, wykorzystywanego w Polsce do poboru opłat systemu viaToll, nie da się wykorzystać w tym celu.

Ale i obecne działania, które prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa, na tyle utrudniają funkcjonowanie szarej strefy paliwowej w Polsce, że część grup przestępczych zaczyna szukać innych rynków, na których mogliby kontynuować swój oszukańczy proceder.