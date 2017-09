Znalazły się pieniądze na broń przeciwlotniczą

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) udzieliła 20 mln zł pożyczki Zakładom Mechanicznym Tarnów z Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) - poinformowała Agencja. Dzięki pożyczce tarnowskie zakłady będą mogły sfinalizować inwestycję w rozwój firmy o wartości ok. 26 mln zł.

Usługi finansowe dla przedsiębiorstw to jeden z kluczowych obszarów działalności ARP. Z naszej oferty korzystają firmy z wielu branż, są to zarówno firmy państwowe, jak i prywatne. Mamy satysfakcję, że jest to również branża zbrojeniowa, będąca sektorem strategicznym z punktu widzenia interesu państwa. W tym przypadku szczególnie istotne jest to, że udzielamy pożyczki, która będzie impulsem inwestycyjnym i umożliwi dalszy rozwój przedsiębiorstwa - powiedział prezes ARP Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.