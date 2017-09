„Cyfrowy buntownik” w chmurze

O tym, w jaki sposób chce to osiągnąć w rozmowie z redakcją portalu Wgospodarce.pl mówi Celina Waleśkiewicz, wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialna za Pion Technologii i Operacji

Niedawno udostępniliście kilkudziesięciu tysiącom klientów nowe systemy bankowości mobilnej i internetowej. Dlaczego nie wszystkim, skąd pomysł na takie akurat podejście?

Zgodnie z założeniem naszej strategii „Cyfrowego buntownika”, chcemy przeprowadzić klientów do cyfrowego świata w sposób przyjazny i bezpieczny. Zdecydowaliśmy się na udostepnienie nowych wersji systemów w kilku etapach, aby poświęcić odpowiednią uwagę każdej z grup klientów otrzymujących dostęp do nowych aplikacji, właściwą komunikację i „opiekę” w okresie zapoznawania się a nowymi aplikacjami. Warto podkreślić, że jednocześnie pozostawiamy klientom dostęp do dotychczasowych wersji. Gorąco zachęcam klientów do zapoznania się z nowymi rozwiązaniami, gdyż umożliwiają one korzystanie z wielu innowacyjnych rozwiązań.

Jakie są pierwsze reakcje? Co pojawi się w docelowej wersji systemu?

Bardzo pozytywne. Na bieżąco zbieramy opinie i wprowadzamy zmiany – od czerwca zrobiliśmy już kilkanaście uaktualnień. Klienci szczególnie docenili aplikację mobilną i nowe możliwości, które ona oferuje m.in. nową, wygodniejszą metodę logowania, płatności zbliżeniowe HCE, przelewy na numer telefonu BLIK oraz opcję skanowania faktur, ułatwiającą wykonywanie przelewów przez smartfona bez konieczności przepisywania danych. W docelowej wersji planujemy udostępnić kilkanaście nowych funkcji m.in. przypomnienia, autoryzację push oraz powiadomienia mobilne o zdarzeniach na rachunku. Dzięki temu aplikacja Alior Bank będzie jedną z nielicznych bankowych aplikacji mobilnych na polskim rynku, która posiadać będzie najnowocześniejsze opcje dostępne w tym obszarze. Możliwość skorzystania z docelowego systemu bankowości internetowej oraz nowej aplikacji mobilnej w wersji 2.0 wszyscy nasi klienci będą mieli jeszcze w tym roku.

Jak przebiega Wasz wspólny projekt z T- Mobile w Rumunii? Kiedy klienci będą mogli skorzystać z nowoczesnych produktów i usług bankowych? Czym chcecie zawojować tamtejszy rynek?

Z końcem lipca rozpoczęliśmy fazę pilotażową funkcjonowania naszego oddziału w Rumunii, a pełen start komercyjny wraz z szeroko zakrojoną kampanią marketingową planowany jest w IV kwartale br. W pierwszym okresie działalności, Alior Bank zamierza skoncentrować się na klientach indywidualnych, oferując m.in. konta, lokaty, pożyczki i kredyty, karty i produkty ratalne oraz usługi Internetowego Kantoru Walutowego. Przygotowaliśmy też unikalną ofertę łączoną z naszym partnerem telekomunikacyjnym, dającą klientom Telekom Romania możliwość finansowania telefonów i innego sprzętu telekomunikacyjnego w modelu raty 0%. W działalności chcemy wykorzystać kanały własne, jak i te należące do partnerów – sklepy Telekom, sieć Germanos, brokerów i innych. Wierzymy, że nowoczesne rozwiązania mobilne i internetowe, przeniesione z bardzo rozwiniętego rynku polskiego, jak i konkurencyjna cenowo oferta, pomogą nam zdobyć zaufanie wielu klientów od samego początku.

Przez ostatnich bez mała 10 lat swojego istnienia Alior Bank wdrożył wiele innowacyjnych projektów, często jako pierwszy na rynku. Centrum nowej strategii banku również mają stanowić innowacje. Na jakich rozwiązaniach bank aktualnie skupia się najbardziej i jakich wdrożeń w przyszłości mogą oczekiwać klienci?

Ostatnie wdrożenia z obszaru bankowości cyfrowej w postaci nowego serwisu bankowości internetowej, bankowości mobilnej czy pierwszego w Polsce procesu wideoweryfikacji do otwierania rachunków, to wstęp do zmian, jakie chcemy wdrożyć w ramach nowej strategii. Obszary rozwoju przyszłych projektów w banku zostały zdefiniowane zgodnie z obowiązującymi na rynku trendami i potrzebami klientów. Będziemy przenosić najistotniejsze procesy do świata wirtualnego – zakładamy, że do 2020 roku 40 proc. sprzedaży kluczowych produktów będzie odbywać się w kanałach cyfrowych. Będziemy upraszczać istniejące rozwiązania i zwiększać wygodę użytkowników przy korzystaniu z każdego produktu czy usługi we wszystkich kanałach kontaktu. W dalszym ciągu dla banku priorytetem będzie wdrażanie najnowocześniejszych technologii. Sprawny Pion IT wsparty przez Innovation Lab – jednostkę odpowiedzialną za innowacje – ma zapewnić nam pozycję lidera rynkowego pod względem technologicznym. Biometria, sztuczna inteligencja czy rozwiązania chmurowe to tylko niektóre z kierunków rozwoju zaplanowanych przez bank na kolejne lata.

Żaden Bank w Polsce nie korzysta w tym momencie z rozwiązań chmurowych, w jakim zakresie Alior Bank zamierza wykorzystać chmurę i jakich korzyści się spodziewa?

Rozwiązania chmurowe, które chcielibyśmy wdrożyć to narzędzia usprawniające i ułatwiające wykonywania codziennych zadań przez pracowników. W praktyce oznacza to, że część oprogramowania używanego każdego dnia przez pracowników zostanie zastąpiona chmurowymi odpowiednikami. Skutkiem przeniesienia codziennej pracy do chmury ma być całkowita zmiana modelu pracy z liniowego na kolaboracyjny. Oznacza to, że w tym samym czasie kilka osób może efektywnie współpracować nad jednym zadaniem, nawet z różnych lokalizacji. Nowy tryb pracy uspójni działania, skróci ścieżki decyzyjne, pozwoli na pracę z dowolnego urządzenia i dowolnego miejsca, co w praktyce oznacza sprawną realizację działań i szybsze wdrożenia projektów. Warunkiem wdrożenia tych rozwiązań jest otrzymanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Aktualnie jesteśmy w trakcie pilotażu, w ramach którego narzędzia chmurowe są testowane przez ponad 200 pracowników. Pilot odpowie nam na pytania o faktyczny wzrost efektywności obecnych procesów po przeniesieniu ich do środowiska chmurowego, a także pozwoli zaplanować przejście do chmury całej organizacji.

Co z biometrią? W banku funkcjonuje już biometria odcisku palca, jakie kolejne metody biometryczne planuje wdrożyć w tym momencie Alior Bank?

Aktualnie w planach mamy dwie kolejne metody weryfikacji biometrycznej dla naszych klientów – biometrię głosu i biometrię twarzy. Wierzymy, że uwierzytelnianie biometryczne w ciągu kilku najbliższych lat będzie dominującą metodą potwierdzania tożsamości klientów w bankach, zwłaszcza, że koszty tej do tej pory drogiej technologii cały czas spadają. Zastosowanie biometrii, zarówno w oddziałach, jak i kanałach zdalnych, pozwoli nam na zmniejszenie ryzyka oszustw, jednocześnie poprawiając wygodę użytkownika końcowego – klienta banku.

Postęp technologiczny pozwala bankom na szybkie, tanie i zdalne oferowanie swoich produktów ale prowadzi też do rozwoju nietradycyjnych graczy na rynku, tzw. FinTech’ów, które w coraz większym stopniu angażują się w obszary dotychczas zarezerwowane dla banków. Jak Alior Bank zamierza sprostać tej nowej konkurencji?

Firmy technologiczno-finansowe mogą wdrażać szybko, nie obejmują ich wymogi regulujące działanie banków. Zdecydowanie szybciej są w stanie odpowiadać na bieżące potrzeby klientów. Często brakuje im natomiast wiedzy o rynku, środków na wdrożenie i możliwości szybkiego osiągnięcia dużej skali biznesu. Tu upatrujemy pole do współpracy. Aktywnie szukamy natomiast firm, których rozwiązania mogłyby być wdrożone w banku. Wprowadziliśmy już trzy projekty we współpracy z młodymi firmami sektora FinTech i planujemy 3 kolejne. Rezultatami dotychczasowej współpracy jest zdobywający nagrody na całym świecie projekt wirtualnego doradcy Dronn stworzony z firmą VoicePIN, nagrodzony ostatnio przez Retail Banking International projekt HAIZ uruchomiony w partnerstwie z OneWay łączący funkcje komunikatora z usługami bankowości mobilnej, czy rozpoczęty niedawno pilotaż wykorzystania wirtualnych luster w oddziałach we współpracy z Abyss Glass. Angażujemy się w inicjatywy mające na celu znalezienie nowych pomysłów na projekty. Mamy na koncie pierwszy, samodzielnie zorganizowany hackathon, jesteśmy partnerem programu akceleracyjnego organizowanego przez Huge Thing V.C dofinansowanego przez PARP, włączamy się także w popularne wydarzenia dla FinTech’ów. Cały czas szukamy rozwiązań z obszaru Internetu rzeczy (ang. Internet of Things), płatności, sztucznej inteligencji oraz partnerów, którzy mogliby uczestniczyć w projekcie otwartej bankowości (ang. Open banking).

Co Alior Bank rozumie przez otwartą bankowość i jak zamierza przygotować się do zmian, jakie przyniesie dyrektywa PSD2?

Mamy ambicję bycia pierwszym bankiem w Polsce, który w pełni odpowie na wymagania PSD2. Nasza strategia zakłada nie tylko dostosowanie się do zmian, jakie przyniesie dyrektywa, ale także na zaprojektowanie nowych usług, które pozwolą nam stać się bankowym punktem kompleksowej obsługi dla naszych klientów. Na świecie istnieje wiele poza bankowych rozwiązań, które w jakiś sposób korzystają z bankowych produktów klientów – np. amerykański Mint był pionierem w agregacji kont z wielu banków, dostarczając klientowi pełnego obrazu jego finansów. Dzięki dyrektywie również my możemy myśleć o wdrażaniu takich rozwiązań. Otwarta bankowość to dla nas ważny element strategii. Rozumiemy przez nią wykorzystanie w pełni możliwości, jakie dają otwarte interfejsy, czyli np. integrację naszych produktów i usług z aplikacjami innych firm w celu dostarczania klientom zróżnicowanych produktów za pośrednictwem jednej aplikacji czy zaangażowanie zewnętrznych firm do efektywniejszego realizowania procesów wewnętrznych. Kolejne scenariusze na wykorzystanie otwartych API bankowych można mnożyć. Wyzwaniem będzie po pierwsze znalezienie partnerów, którzy wniosą w ofertę banku wartość dodaną dla klientów, po drugie wybranie spośród dostępnych koncepcji tych, które zarówno klientom, jak i bankowi przyniosą największe korzyści.

Plany ambitne i szumne zapowiedzi. Podołacie?

Mamy doświadczenie w realizacji dużych i bardzo złożonych projektów. Alior Bank zintegrował przejętą część Banku BPH w niecałe pięć miesięcy od fuzji prawnej oraz w zaledwie rok po podpisaniu umowy jej nabycia. Był to najszybszy i jeden z najbardziej efektywnych procesów przejęcia w polskim sektorze bankowym. W Alior Banku pracuje doświadczony zespół IT, który brał udział w wielu skomplikowanych przedsięwzięciach. Mamy też dobre koncepcje biznesowe i dużą łatwość w rozszerzaniu funkcjonujących już projektów na coraz to nowe obszary.

To pokazuje, że jesteśmy przygotowani do realizacji strategii „Cyfrowego buntownika”, w tym do wdrażania nowatorskich rozwiązań.