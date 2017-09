Alior partnerem małych i średnich firm rodzinnych

Alior Bank po raz pierwszy występuje jako Partner Forum Ekonomicznego w Krynicy, dlaczego zdecydowaliście się na ten krok?

Forum Gospodarcze w Krynicy to od lat najważniejsze spotkanie poświęcone gospodarce w Polsce. Alior Bank po fuzji z wydzieloną częścią Banku BPH stał się instytucją o znaczeniu systemowym w polskim sektorze finansowym i w polskiej gospodarce. Z tej perspektywy chcemy uczestniczyć w prowadzonych dyskusjach, zwłaszcza że mamy unikalną pozycję rynkową w niektórych segmentach – np. finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Poza tym Forum to świetne miejsce, aby prowadzić konkretne rozmowy biznesowe.

Wspólnie z prezesami z Grupy PZU występuje Pan na panelu „Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, czyli jak przekształcić rodzinną firmę w międzynarodowego giganta”.Jaką ma pan receptę?

Wizja, innowacyjność, rozumienie mechanizmów rynku kapitałowego i finansowego oraz otwartość na korzystanie z nich, konsekwencja, upór, ciężka praca… recepta chyba byłaby długa, a najlepiej na to pytanie odpowiedzieliby przedsiębiorcy, którzy z sukcesem przeszli tą drogę. Natomiast jako finansista mogę powiedzieć, iż w Polsce już teraz oferta finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw jest bogata, coraz bardziej dostępny jest również kapitał wzrostowy. Alior Bank chce być partnerem dla małych i średnich firm rodzinnych i chcemy rosnąć razem z nimi. Nasza oferta już teraz jest bogata, oferujemy przykładowo najszybszy na rynku proces kredytowy.

Alior Bank ogłosił w tym roku nową strategię na lata 2017–2020. Na czym bank będzie się koncentrował?

Będziemy cyfrowym buntownikiem. Dążymy do tego, aby stać się jednym z najbardziej innowacyjnych banków w Europie i najbardziej rentownym bankiem w Polsce. Pozostaniemy natomiast bankiem uniwersalnym i jak wspomniałem, w zakresie klienta biznesowego, będziemy koncentrowali się na małych i średnich przedsiębiorstwach. Mamy zobowiązanie w stosunku do inwestorów, aby osiągnąć zwrot z kapitału na poziomie 14% (ROE) przy wysokim tempie wzrostu i na tym będziemy koncentrować się.

Wspomniał Pan, że ważnym elementem będzie wzrost w segmencie MSP. W jakim tempie będzie się rozwijać bankowość korporacyjna?

Bank obsługuje już prawie 190 tys. aktywnych klientów biznesowych. W tym roku spodziewamy się wzrostu tego segmentu o blisko 15 proc. Chcemy pozyskać ok. 20 tys. nowych klientów firmowych. Ten sektor dynamicznie się rozwija, a przedsiębiorcy szukają dodatkowych źródeł finansowania. Zwiększając akcję kredytową, koncentrujemy się zarówno na atrakcyjności oferty, jak i na zachowaniu bezpieczeństwa tego portfela kredytów. Jesteśmy też bardzo aktywni w dystrybucji programów pomocy publicznej, przede wszystkim gwarancji portfelowych. Zajmujemy drugie miejsce pod względem sprzedaży gwarancji de minimis. Udzieliliśmy 30 tys. gwarancji o wartości prawie 6 mld zł.

Jak zamierzacie pozyskiwać klientów z segmentu MSP?

Będziemy dalej uatrakcyjniać ofertę i wprowadzać nowe produkty i usługi. Udostępniliśmy klientom z segmentu mikro, małych i średnich firm interaktywną platformę zafirmowani.pl. Użytkownikom portalu dajemy dostęp do bezpłatnej aplikacji księgowej oraz bazy dokumentów niezbędnych każdej firmie. Zapewniamy kontakty z ekspertami, poglądowe artykuły i materiały wideo. Oferujemy też specjalne oferty i rabaty. Zarejestrowane na portalu firmy mają możliwość nawiązywania kontaktów i udzielania wzajemnych rekomendacji. Portal zafirmowani.pl będzie wzbogacany o nowe funkcje. Pracujemy nad procesem kredytowym on-line oraz integracją portalu z cyfrową administracją publiczną. Natomiast to jest początek. W listopadzie ogłosimy nasze plany do roku 2020. Obecnie intensywnie pracujemy nad operacjonalizacją strategii w takim horyzoncie czasowym. Na pewno zaskoczymy pozytywnie naszych klientów poziomem innowacyjności, kompleksowością, szybkością i przyjaznością obsługi.