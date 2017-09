PKN Orlen i PGNiG eksploatują nowe złoże gazu

PKN ORLEN oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęły wydobycie gazu ziemnego ze złoża Miłosław E. Instalacja wydobywcza obsługiwana jest z oddalonej o 30 km kopalni. Jest to kolejne złoże w Wielkopolsce wspólnie eksploatowane przez obie firmy.

Jak informują spółki w ramach wspólnej inwestycji powstała nowoczesna oraz w pełni zautomatyzowana instalacja, której obsługa sprowadza się do okresowego nadzoru oraz okresowej konserwacji.

Podstawowym zadaniem instalacji jest wstępne oczyszczenie wydobywanego gazu, redukcja ciśnienia i niskotemperaturowa separacja płynów złożowych. Tak przygotowany surowiec jest przesyłany wybudowanym na potrzeby inwestycji 10-km rurociągiem do Ośrodka Produkcyjnego Winna Góra, skąd jest transportowany do dalszego oczyszczenia w Kopalni Gazu Ziemnego Radlin. Po dostosowaniu jego parametrów do standardów paliwa gazowego, gaz zostaje skierowany do krajowej sieci przesyłowej – napisano w komunikacie.