KAS rozbija mafię paliwową - ukradliby 15,4 mln zł

Funkcjonariusze KAS zlikwidowali grupę przestępczą, wprowadzającą do obrotu nielegalne paliwa. Straty Skarbu Państwa z tytułu przestępczej działalności szacowane są na kwotę co najmniej 15,4 mln zł. W ciągu 3 miesięcy firma mogła wprowadzić do obrotu nawet 6 mln litrów nielegalnego paliwa

Funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego zlikwidowali nielegalną działalność, polegającą na zmianie przeznaczenia oleju opałowego oraz wprowadzania go do obrotu jako oleju napędowego na wielką skalę. Akcję przeprowadzono szybko i sprawnie - działania operacyjne prowadzone były w dniach 29.08-01.09.2017r. na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego. Funkcjonariuszy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego wsparli funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu.

Funkcjonariusze KAS ustalili, że jedna z firm z siedzibą w Płocku sprowadza z Niemiec znaczne ilości oleju opałowego, który miał trafiać na Litwę i Łotwę. Okazało się, że deklarowane transporty nie opuszczają kraju i na terenie bazy paliwowej w woj. łódzkim olej opałowy zamieniany jest w olej napędowy.

Miejsce odbarwiania oleju opałowego zlokalizowane było na terenie powiatu piotrkowskiego. Po wejściu na teren odbarwialni funkcjonariusze na gorącym uczynku zatrzymali 4 mężczyzn. Na miejscu zabezpieczono linię technologiczną do odbarwiania oleju opałowego, środki chemiczne oraz substancje wzbogacające.

Podobne działania podjęto w 8 innych miejscach na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego.

To kolejny przykład skuteczności walki jaką wytoczyliśmy mafii paliwowej. Rozbudowana analityka i możliwość prowadzenia szerokich działań operacyjnych pozwoliła nam na rozbicie kolejnej grupy przestępczej. Nasze ustalenia potwierdziły się i zlikwidowaliśmy proceder, który przynosił olbrzymie straty budżetowi państwa – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca Szefa KAS mł. insp. Piotr Walczak.

W działaniach prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim zaangażowanych było 110 funkcjonariuszy KAS i Placówki Straży Granicznej. Szacuje się, że od czerwca do sierpnia br. firma mogła wprowadzić do nielegalnego obrotu zawartość ponad 200 cystern z olejem opałowym, czyli ponad 6 mln litrów.

W wyniku prowadzonych działań, Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim przedstawiła 15 osobom zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym właścicielce firmy transportowej oraz jej mężowi przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Łącznie w wyniku działań funkcjonariusze zajęli blisko 600 tys. litrów paliwa, ciągniki siodłowe i cysterny o łącznej wartości 5 mln zł.

Jako dowody w sprawie zabezpieczono również dokumentację księgową, ponad 100 szt. sprzętu elektronicznego (komputery, laptopy, monitoring, telefony komórkowe) oraz 200 tys. zł w gotówce na poczet grożących kar.

Ogółem, wartość zabezpieczonego mienia to ponad 6 mln zł.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie z tytułu akcyzy i opłaty paliwowej na kwotę co najmniej 15,4 mln zł.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

MW, KAS