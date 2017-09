Moody's przyznał rację resortowi finansów

Ocena wyników polskiej gospodarki przez agencję Moody’s oraz jej prognoza tempa wzrostu PKB na br. potwierdzają, że przyjęty przez rząd scenariusz przyspieszenia tempa wzrostu aktywności gospodarczej w br. do 3,6 proc. można uznać za stosunkowo konserwatywny - informuje resort finansów.

W ocenie agencji ratingowej Moody’s wyniki gospodarki polskiej w II kw. 2017 r. okazały się lepsze od oczekiwań (zarówno samej agencji jak i prognoz rynkowych), co skłoniło ją do silnej rewizji prognoz tempa wzrostu gospodarczego na cały 2017 r. do 4,3 proc. z 3,2 proc. poprzednio. Zdaniem agencji do wzrostu PKB przyczyniał się będzie solidny wzrost konsumpcji prywatnej, jak również stopniowa odbudowa inwestycji w efekcie korzystnej sytuacji w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz wyższego napływu środków z funduszy UE - czytamy w poniedziałkowym komunikacie MF.