Kolejna dostawa spotowa przypłynie do Polski

PGNiG kupi LNG z Norwegii, a dostawa gazu w ramach kontraktu jednorazowego typu spot wyniesie ok. 140 tys. m sześc. LNG, co po regazyfikacji daje ok. 84 mln m sześc. gazu ziemnego. Dostawa przypłynie do Polski 9 września - poinformowała spółka w komunikacie

Biuro handlowe PGNiG w Londynie, otwarte w lutym 2017 r., osiągnęło już pełną zdolność operacyjną. (…)Dzięki dostawom typu spot korzystnie uzupełniamy nasze portfolio dostaw gazu - powiedział cytowany w komunikacie Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

PGNiG podało, że transport z Norwegii będzie drugą dostawą typu spot z tego kraju do Polski.

Pozostałe dwie pochodziły z USA i Kataru.

Od czerwca 2016 r. do sierpnia 2017 r. do Polski trafiło łącznie blisko 2,1 mld metrów sześciennych gazu ziemnego po regazyfikacji (3,5 mln metrów sześciennych skroplonego gazu ziemnego). Tylko w 2018 r. w ramach kontraktu długoterminowego między PGNiG i Qatargas do Polski trafi ok. 2,9 mld metrów sześciennych gazu ziemnego po regazyfikacji.

SzSz(PAP)