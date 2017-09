Prezes KDPW odwołana

Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) zdecydowała w poniedziałek o odwołaniu dr Iwony Sroki ze stanowiska prezesa zarządu KDPW – poinformowano w komunikacie przekazanym w poniedziałek PAP.

Rada podjęła także uchwałę o oddelegowaniu dr. Pawła Góreckiego - przewodniczącego Rady Nadzorczej - do wykonywania czynności prezesa zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące - podano w komunikacie KDPW.

Ponadto Rada - jak czytamy - podjęła uchwałę o wszczęciu i przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia kandydata na prezesa zarządu spółki.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest centralnym depozytem papierów wartościowych, instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu rejestracji papierów wartościowych oraz systemu rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi.

Według komunikatu Iwona Sroka pełniła funkcję prezesa zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nieprzerwanie od 2009 roku.

Odpowiedzialna była za realizację najważniejszych projektów rozwojowych spółki, dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowy do konkurencji i standardów międzynarodowych, w tym do wymogów wynikających z regulacji Unii Europejskiej, co było efektem konsekwentnie realizowanej od 2009 roku strategii, zaprojektowanej przez Zarząd pod jej nadzorem. Dzięki temu Grupa KDPW może poszczycić się najlepiej rozwiniętą paletą usług post-transakcyjnych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, dorównując w wielu aspektach instytucjom depozytowo-rozliczeniowym największych rynków finansowych w Europie - podkreślono w komunikacie.