Wojsko rujnuje rosyjskie drogi

Rosyjskie wojsko wkrótce rozpocznie manewry ćwiczebne Zapad 2017. Wielkie ruchy wojska mają jednak niespodziewaną stronę i generują ogromne koszty dla rosyjskiej gospodarki. Jak również wielkie straty dla infrastruktury.

W ostatnich dniach 574 pojazdy opancerzone z 74 Dywizji Gwardii Powietrznej z Pskowa wyruszyły w pobliże granicy z Estonią. Konwój opancerzonych maszyn praktycznie zrujnował asfaltowe drogi federalnych autostrad w drodze na miejsce ćwiczeń. Straty szacowane już przez lokalne, rosyjskie samorządy mają wynosić pół miliona dolarów. A chodzi o przejazd tylko jednej dywizji.

Co ważne, sam przejazd nie obył się bez problemów. Dwadzieścia pojazdów zaliczyło awarie co skutkowało opóźnieniami w dotarciu dywizji na miejsce. Wojskowi oszacowali, iż poziom awarii wyniósł 3,5 proc. - nie jest to dużo ale nawet taka skala wywołała niepokój samorządowców. „Strach pomyśleć co będzie się działo jak wrócą” - mówi Symeon Gutsu z Komisji Bezpieczeństwa Drogowego w Pskowie.

A same manewry Zapad 2017 mają zaangażować 100 000 żołnierzy oraz kilka tysięcy ciężkich pojazdów - czołgów i wozów opancerzonych. A to oznacza ogromne obciążenia dla i tak kiepskiej sieci rosyjskich dróg.

Rosja znajduje się na 123 miejscu światowego rankingu jakości dróg, prowadzonego przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) i dzieli tę niechlubną pozycję z państwami takimi jak Sierra Leone, Gabon, Wenezuela czy Nepal. Jednak, jak podkreślają oficjele rosyjskiej armii - trzon wojsk transportowanych jest dzięki sieci kolejowej - a ta jest w dużo lepszym stanie i traktowana jest w Rosji jako jeden z kluczowych zasobów strategicznych dla wojska.

Na sytuację na rosyjskich drogach zwrócili jednak uwagę dziennikarze, choć ich komentarze są wyważone, zdarzają się też żartobliwe uwagi pod adresem żołnierzy i wozów pancernych korzystających z rosyjskich ulic. „To dlatego drogi są w tak kiepskim stanie” - skomentował jeden z nich.

Glavny/ War is Boring/ as/