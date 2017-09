Takie nagrody i luksusy to tylko w górnictwie

Jednorazowa nagroda, wypłacona w poniedziałek każdemu z niespełna 21 tys. pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), kosztowała spółkę ponad 157 mln zł - podała we wtorek JSW

Wypłata jednorazowej nagrody w wysokości 4,3 tys. zł netto na osobę, częściowo rekompensującej załodze wcześniejsze ograniczenia niektórych świadczeń pracowniczych, to efekt czerwcowych ustaleń zarządu JSW ze stroną społeczną.

Zgodnie z porozumieniem ze stroną społeczną, prawo do nagrody otrzymali wszyscy pracownicy spółki zatrudnieni w dniu 31 sierpnia 2017 r. Tak jak zostało zapowiedziane, nagroda pieniężna w wysokości 4300 zł netto została wypłacona 4 września 2017 r. Wypłata nagrody to koszt dla spółki w wysokości ponad 157 mln zł - poinformowali we wtorek przedstawiciele biura prasowego JSW.

Szacunkowa liczba pracowników objętych tym świadczeniem to niespełna 21 tys. osób - taki był stan zatrudnienia w JSW w dniu 31 sierpnia br.

W czerwcu, po zawarciu porozumienia ze związkowcami w sprawie wypłaty nagrody, przedstawiciele zarządu JSW deklarowali, że porównywalną kwotę otrzymają na początku września obligatariusze JSW, w ramach wcześniejszego wykupu części obligacji. Ostatecznie obligatariusze otrzymali w poniedziałek kwotę wyższą od tej, przeznaczonej na nagrodę dla pracowników.

Łączna wartość wykupionych obligacji 4 września 2017 r. wynosi 127,230 mln zł oraz 22,740 mln USD i wynika z odpowiednich uzgodnień z obligatariuszami, w tym dotyczących zwolnienia części zabezpieczeń - poinformowała spółka.

W konsekwencji tego wykupu, łączna wartość nominalna niewykupionych obligacji wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji wynosi obecnie 565 mln 480 tys. zł oraz 101 mln 140 tys. USD. Wcześniej, w czerwcu, JSW dokonała już wcześniejszego wykupu obligacji o wartości 26,7 mln USD i 150,4 mln zł.

Jak informowała w poniedziałek JSW w komunikacie, w związku z dokonanym przedterminowym wykupem, obligatariusze wyrazili zgodę na zwolnienie części zabezpieczeń związanych z emisją obligacji obejmujących m.in. wszelkie zastawy rejestrowe i hipoteki ustanowione na aktywach ruchu Jastrzębie kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie wraz z cesjami z polis ubezpieczeniowych dotyczących tych aktywów, a także hipoteki ustanowione na siedzibie JSW w Jastrzębiu-Zdroju oraz hotelu Różany Gaj w Gdyni.

Wypłacona w poniedziałek jednorazowa nagroda dla załogi miała częściowo zrekompensować załodze wyrzeczenia, związane z ograniczeniem niektórych elementów wynagrodzenia w latach 2016-2018.

„Poprzez zawarte w 2015 r. porozumienie ze stroną społeczną spółka uzyskała w ub. roku duże oszczędności. W tym i przyszłym roku również konsumujemy warunki tego porozumienia. Na pewno sytuacja ekonomiczna i finansowa jest lepsza niż zakładały nasze plany, jak również długoterminowy model finansowy, który uzgodniliśmy z obligatariuszami. Rozumiejąc tę sytuację, szukaliśmy pewnego kompromisu” - komentował w końcu czerwca br. wiceprezes JSW ds. finansowych Robert Ostrowski.

Przypomniał, że oszczędności wynikające z zawartego na trzy lata porozumienia w chwili jego podpisywania szacowano na ok. 2 mld zł - faktycznie, według wiceprezesa, będą one nieco mniejsze w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w JSW, jednak - jak mówił - to i tak bardzo znacząca kwota.

W czerwcowym porozumieniu ze stroną społeczną zarząd spółki zgodził się również na zwiększenie wartości tzw. flapsów, czyli przysługujących pracownikom dołowym posiłków profilaktycznych, z ponad 14 do 19 zł za jeden posiłek.

