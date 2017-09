W Krynicy rozpoczęło się XXVII Forum Ekonomiczne

We wtorek po południu rozpoczęło się XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy; tegoroczna edycja nosi tytuł „Projekt Europa - jaki przepis na następne dekady”. W panelu otwierającym Forum udział weźmie prezydent Andrzej Duda.

W trakcie Forum zaplanowano sześć sesji plenarnych, w ramach których odbędzie się ponad 180 paneli dyskusyjnych, wykładów, warsztatów i debat.

Swoją obecność zapowiedzieli m.in. prezydent Andrzej Duda, prezydenci Gruzji i Macedonii, premier Beata Szydło i wicepremierzy Mateusz Morawiecki i Piotr Gliński. Prezydent Duda weźmie udział w panelu otwierającym Forum Ekonomiczne. Temat panelu, podczas którego przewidziane jest wystąpienie prezydenta, brzmi: „Niedokończona integracja, a aspiracje krajów europejskich”. Następnie prezydent przed budynkiem Pijalni Wód zainauguruje wystawę „Solidarność Walcząca”.

Jak mówił PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, podczas panelu prezydent Duda podkreśli wsparcie Polski dla dalszego rozszerzania integracji europejskiej i starań kolejnych państw o członkostwo w UE.

Prezydencki minister dodał, że dotyczy to sześciu państw bałkańskich oraz sześciu państw zaangażowanych w Partnerstwo Wschodnie. XXVII Forum Ekonomiczne potrwa do czwartku. Wśród gości znajdą się m.in. prezydent Gruzji Giorgi Margwelaszwili i prezydent Macedonii Gjorge Iwanow. Wraz z polskim prezydentem, wezmą udział w panelu rozpoczynającym Forum, następnie - we wtorek po południu - odbędą się rozmowy dwustronne - prezydenta Dudy z Margwelaszwilim oraz z Iwanowem.

