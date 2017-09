Chcemy mieć gaz wyłącznie spoza Rosji - prezes PGNiG

W średnim i długim terminie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce pozyskiwać gaz wyłącznie spoza Rosji, poinformował prezes Piotr Woźniak

W długim i średnim termin chcemy mieć gaz wyłącznie spoza Rosji - powiedział Woźniak dziennikarzom w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy, pytany o źródła gazu po 2022 r. Startujemy w drugiej części open season dla Baltic Pipe. Chcemy mieć jak największy wolumen zarezerwowany na połączeniu z Norwegią - dodał prezes. Chcemy mieć wolumen 7,5 mld m3. Moim zdaniem, realne byłoby również więcej - powiedział prezes zapytany, ile PGNiG mogłoby pobierać z połączenia.

Gaz-System poinformował dziś, że wraz z Energinet - operatorem duńskiego systemu przesyłowego - uruchamia fazę 2. procedury Open Season 2017. Uczestnicy rynku zainteresowani korzystaniem z przepustowości projektowanego połączenia powinni dokonać rejestracji w terminie od 5 września do 3 października 2017 r. oraz złożyć do obu operatorów ostateczną ofertę najpóźniej do 31 października 2017 r.

Gazociąg Baltic Pipe, biegnący z Danii do Polski po dnie Morza Bałtyckiego, to jeden z pięciu elementów, który umożliwi połączenie polskiego systemu przesyłowego ze złożami na szelfie norweskim Morza Północnego. Pozostałe elementy projektu to gazociąg złożowy z systemu norweskiego na Morzu Północnym do punktu odbioru w systemie duńskim, rozbudowa istniejących zdolności przesyłowych w duńskim systemie lądowym, budowa tłoczni gazu Zealand w Danii oraz rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.

Wiosną br. pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski deklarował, że celem polskich działań dywersyfikacyjnych w odniesieniu do importu gazu jest zastąpienie importu od Gazpromu importem z kierunku północnego.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)SzSz