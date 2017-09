Prezydent: Moody's daje dowód dobrego kierunku zmian

W poniedziałek Moody’s zdecydowało o podniesieniu prognozy wzrostu PKB Polski w 2017 r. do ponad 4 proc., co zdaniem prezydenta RP, Andrzeja Dudy, jest pochwałą polityki gospodarczej polskiego rządu.

To świadczy o bardzo dobrej polityce gospodarczej polskiego rządu. Wszystkie działania są skutecznie realizowane. Jesteśmy w czołówce Unii Europejskiej jeśli chodzi o kwestie rozwoju gospodarczego i mam nadzieję, że utrzymamy ten trend, bo jest nam to bardzo potrzebne” - powiedział prezydent we wtorek w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój.

Dodał, że zasadniczym celem polskich władz pozostaje dorównanie poziomem rozwoju gospodarczego i poziomem życia do przeciętnego poziomu zachodnich krajów Unii Europejskiej.

Celem polskich władz jest utrzymanie szybkiego tempa wzrostu PKB tak, by niwelować różnice w zakresie rozwoju gospodarki i poziomu życia obywateli pomiędzy Polską a Europą Zachodnią - zadeklarował prezydent Andrzej Duda

W poniedziałek agencja Moody’s podniosła prognozę wzrostu PKB Polski w 2017 r. z 3,2 proc. na 4,3 proc.

Zasadniczym celem władz Polski jest, byśmy dorównali rozwojem gospodarki i poziomem życia obywateli do Europy Zachodniej. Dążymy do tego i ten trend - mam nadzieję - zostanie utrzymamy, bo rozwijamy się dynamicznie. (…) - to jest trend, który chcemy utrzymać - powiedział Duda podczas otwarcia XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

To, że jesteśmy członkiem UE jest dla absolutnie zdecydowanej większości Polaków wielką wartością; widzimy korzyści, które z tego płyną - powiedział także Duda.

Jesteśmy zwolennikami unii otwartych drzwi i UE powinna być otwarta na nowych członków - wskazał też prezydent.

Według niego, Unia poradzi sobie z Brexitem, jeśli do niego ostatecznie dojdzie. Przestrzegł jednak, że jeśli UE będzie unią różnych prędkości - z silniejszymi możliwościami decyzyjnymi, by decydować o bycie innych krajów UE - to Unia straci na znaczeniu.

Musimy Unię naprawiać, bo jest tego warta - podsumował prezydent Duda.

MW, PAP, ISBNews