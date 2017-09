Rafalska zaproszona do Paryża na rozmowy

Podjęliśmy rozmowy ze stroną francuską i uzyskaliśmy zaproszenie francuskiej minister pracy dla szefowej MRPiPS Elżbiety Rafalskiej, aby podjąć konsultacje z Polską ws. pracowników delegowanych - powiedział we wtorek szef MSZ Witold Waszczykowski

Waszczykowski pytany we wtorek na konferencji prasowej, czy Polska będzie starała się zablokować niekorzystne dla Polski zmiany w unijnej dyrektywie o pracownikach delegowanych, powiedział:

Jako dyplomaci jesteśmy zobligowani do tego, by szukać kompromisu. Podjęliśmy rozmowy ze stroną francuską i dzisiaj uzyskaliśmy zaproszenie francuskiej minister pracy dla minister Elżbiety Rafalskiej, aby podjąć konsultacje z Polską .

Podkreślił, że polskie stanowisko ws. pracowników delegowanych podzielają kraje Grupy Wyszehradzkiej.

Wiemy o tym, że Słowacy i Czesi również kilkanaście dni temu spotkali się z (…) prezydentem (Francji, Emmanuelem) Macronem i zajęli podobne stanowisko, iż należy szukać kompromisu - powiedział szef MSZ. Jako grupa Wyszehradzka jesteśmy nastawieni, żeby szukać pozytywnego wyjścia, a dopiero w następnym etapie będziemy się zastanawiać nad jakąś blokadą - dodał Waszczykowski.

Jak mówił szef MSZ, „jest oczywiste”, że sprawy pracownicze w Europie powinny być uregulowane.

Powinny (one) być zaakceptowane przez wszystkich, bo one również dotyczą pracowników, którzy spoza Unii Europejskiej wjeżdżają na tereny Unii już w przecież w masowy sposób - tłumaczył Waszczykowski.

Zauważył, że „standardy” przyjęte przez UE, dotyczą również pracowników spoza Wspólnoty.

W ub. roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowelizacji dyrektywy z 1996 r. w sprawie delegowania pracowników w UE. Najważniejszą proponowaną zmianą jest wprowadzenie zasady równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu. Oznacza to, że pracownik wysłany przez pracodawcę tymczasowo do pracy w innym kraju UE miałby zarabiać tyle, co pracownik lokalny za tę samą pracę.

Polskie firmy delegują do pracy w krajach UE prawie pół miliona pracowników. W opinii polskiego rządu, jeśli przepisy weszłyby w życie, znacznie pogorszyłoby to pozycję polskich przedsiębiorców na rynku UE - m.in. firm transportowych, które przestałyby być konkurencyjne wobec zachodnich przewoźników.

Prezydent Francji i wielu innych polityków na Zachodzie, obecne rozwiązanie - zgodnie z którym firma płaci składki na świadczenia społeczne od delegowanych pracowników według stawek kraju pochodzenia - nazywa „dumpingiem socjalnym”. Macron chce jak najszybszego uzgodnienia zmodyfikowanej dyrektywy UE, dotyczącej pracowników delegowanych, postulując równocześnie ograniczenie okresu oddelegowania do maksymalnie jednego roku. Propozycja Komisji Europejskiej mówi o maksymalnie 24 miesiącach.

Przeciwnikami wprowadzania zmian do dyrektywy są, obok Polski, niektóre inne państwa Europy Środkowej i Wschodniej.

SzSz(PAP)