Czy Korea Płn. zagrozi rekordowi na WIG ?

WIG zyskał od początku roku 25 proc. teraz zmierza w kierunku historycznego maksimum z 2007 r. kiedy to jego wartość, przed ostatnim kryzysem, przekroczyła 67 tysięcy punktów. Na jego drodze może jednak stanąć północnokoreańska wojna nerwów.

Dalsze poczynania indeksu WIG będą zależały głównie od sytuacji zagranicznej. Eskalacja konfliktu z Koreą Północną wpływa znacząco na pogorszenie się nastrojów na zagranicznych rynkach, co w znacznym stopniu wpływa również na potencjalną redukcję ryzyka ze strony inwestorów polskich, jak i zagranicznych. Co więcej, zagraniczne fundusze w tym momencie zainteresowane są głównie dużymi spółkami, co widać na przestrzeni zwrotów z ostatnich tygodni. Indeks WIG20 rósł zdecydowanie szybciej niż szeroki indeks z GPW, choć z drugiej strony powinien to być pozytywny wskaźnik dla dalszych perspektyw tego indeksu – ocenia Michał Stajniak analityk rynków finansowych XTB.