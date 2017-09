Modernizacja techniczna polskiej armii będzie wymagać nakładów 550 mld zł w ciągu 14 lat - powiedział szef MON Antoni Macierewicz, otwierając we wtorek targi zbrojeniowe w Kielcach. Wyraził solidarność z Koreą Południową, która ma w tym roku wystawę narodową

Jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Polska bardzo chce pokoju Polska bardzo chce pokoju, Polska wie dokładnie, co to jest wojna, nie chce wojny, i dlatego (…) rząd RP przykłada wielką wagę do przemysłu obronnego, ale także do silnej, dobrze uzbrojonej armii” - podkreślał Macierewicz na otwarciu XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Przypomniał, że Strategiczny Przegląd Obronny (zaprezentowana w maju tego roku wizja polskiej armii do 2032 r.) „ukazał konieczność reorientacji modernizacji technicznej polskiej armii”. Według ministra ta reorientacja będzie wymagała wydatkowania w najbliższym 14-leciu powyżej 550 mld zł.

Macierewicz zwrócił przy tym uwagę, że według planów rządu, zwiększony ma zostać udział wydatków obronnych w PKB.

Szef MON wyraził przekonanie, że modernizacja techniczna będzie skutecznie realizowana. W tym kontekście wspomniał o wieloletnich programach armatohaubicy Krab, moździerza samobieżnego Rak na podwoziu KTO Rosomak czy mostu pontonowego.

Za najważniejszą z umów podpisanych na tegorocznych targach, polityk uznał kontrakt na dostawę 53 tys. karabinków Grot Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej dla wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej. W jego ocenie, broń ta nie ustępuje najnowocześniejszym konstrukcjom światowym.

Minister podkreślał, że ponad połowa z 618 wystawców kieleckich targów, to firmy polskie.

Zwrócił też uwagę na włączenie do PGZ firmy Exatel, które - jak powiedział - „umożliwi zupełnie inne, nowe postawienie kwestii cyberobrony i w polskim przemyśle i w polskiej armii”.

Działanie na rzecz uczynienia z Exatela narodowego sytemu gwarantującego bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni rozpocząłem 26 lat temu jako minister spraw wewnętrznych, a w tym roku dzięki rządowi pani Beaty Szydło () miałem zaszczyt witać Exatel w sferze odpowiedzialności ministra obrony narodowej - przypomniał. Podkreślił, że cyberobrona jest jednym z priorytetów zainteresowania NATO.

Zapowiedział przeznaczenie na ten cel 2 mld zł z budżetu MON; zapewnił, że resort pod jego kierownictwem będzie działać na rzecz bezpieczeństwa i zdolności obronnych Polski i sojuszników.

Macierewicz wyraził solidarność z Koreą Południową, która w tym roku przedstawia w Kielcach ekspozycję narodową. Szef MON określił kraj ten jako szczególny partner przemysłu obronnego i armii RP.

Bardzo się cieszymy z naszej współpracy i bardzo mocno patrzymy i jesteśmy gotowi do wszelkiej solidarności w sytuacji trudnej dla waszego państwa i narodu - zadeklarował minister obrony narodowej.

Mimo że spotykamy się z momencie bardzo trudnym dla bezpieczeństwa państw demokratycznych, dla bezpieczeństwa państw wolnego świata, jestem absolutnie przekonany, że zaprezentowana tutaj w Kielcach siła i determinacja skutecznie odeprą wszelkie zakusy tych, którzy by ten ład światowy, pokój i bezpieczeństwo, nasze wartości demokratyczne i nasze wartości narodowe chcieli podważyć - powiedział Macierewicz.

W odczytanym przez szefa BBN Pawła Solocha liście prezydent Andrzej Duda podkreślił, że silne państwo to nie tylko silna armia, ale przede wszystkim mocna gospodarka, „jak również wchodzący w jej skład rozbudowany i sprawnie funkcjonujący, wspierany przez państwo rodzimy przemysł obronny”. „Przemysł współpracujący na zasadach wzajemności z największymi i najbardziej rozpoznawalnymi koncernami światowymi” - dodał prezydent.

Według niego Polska stoi „u progu wydatkowania największych w historii kwot na unowocześnienie naszej armii”. „Z jednej strony jest to konieczność, ale z drugiej nie wolno nam zapomnieć, że przeznaczane na ten cel środki finansowe pochodzą z kieszeni polskiego podatnika. Dlatego musimy je wydawać rozsądnie i w realizacji priorytetów rozwoju SZ w maksymalnym stopniu korzystać z możliwości tkwiących w polskim przemyśle obronnym” - napisał Duda.

Wyraził zadowolenie że Polska Grupa Zbrojeniowa odgrywa wiodącą rolę na MSPO, co „stwarza szanse na utrwalenie dobrych relacji między armią a państwowym sektorem zbrojeniowym”. Prezydent zwrócił też uwagę na udział firm prywatnych, które „stanowią już istotny element systemu obronności kraju”, a w razie zagrożenia mogą wesprzeć wojsko. Zaapelował o wykorzystanie rodzimego dorobku naukowego przez przemysł, także zbrojeniowy.

Minister ds. administrowania programami obronnymi Korei - stąd pochodzi np. podwozie do Kraba - Jei Guk Jeon wyraził nadzieję na dalszy rozwój polsko-koreańskiego partnerstwa w zakresie obronności.

Prezes PGZ Błażej Wojnicz zapowiedział, że spółka doprowadzi do zwiększenia zdolności polskich żołnierzy. „PGZ to także strategiczny element systemu bezpieczeństwa państwa” - podkreślił Wojnicz. Zapewnił, że Grupa jest zdolna remontować prawie cały sprzęt polskiego wojska i dołoży starań, by móc obsługiwać i modernizować większość nowego uzbrojenia wprowadzanego do polskiej armii. „Państwo, które nie posiada swoich zdolności produkcyjno-remontowych, ma tylko tyle zdolności, ile dostarczy ich ktoś z zewnątrz” - zauważył szef PGZ.

Prezydent Kielc Wojciech Lubawski, witając gości Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, mówił że dla mieszkańców jego miasta jest on nie tylko imprezą biznesową, ale „manifestacją szacunku dla munduru żołnierza; żołnierza, który jest gwarancją pokoju”.

Częścią uroczystej inauguracji targów był występ koreańskich zawodników taekwondo. W pokazie wzięła też udział Tatiana Galitsyna, która piaskiem wyrysowała sceny z 25 lat kieleckiej imprezy.

W XXV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach bierze udział 618 wystawców z 27 krajów i 67 oficjalnych delegacji zagranicznych. Wystawę narodową zaprezentuje Korea Południowa. Wśród wystawców są producenci zainteresowani planami modernizacji polskich sił zbrojnych, w tym wprowadzeniem nowych śmigłowców, samolotów myśliwskich, okrętów podwodnych i nawodnych oraz zestawów obrony powietrznej. Swoje nowości prezentuje Polska Grupa Zbrojeniowa - partner strategiczny MSPO. Wystawie która potrwa do piątku, towarzyszy kilkadziesiąt konferencji nt. obronności, w których wezmą udział naukowcy, dyplomaci i przedstawiciele firm zbrojeniowych. Imprezie towarzyszą targi Logistyka.

SzSz(PAP)