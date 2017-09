Kto kupi karabinki Grot - jest pierwszy kontrakt

Umowę na dostawę 53 tys. karabinków Grot 5,56 mm podpisano na targach zbrojeniowych w Kielcach. 1000 sztuk nowej broni zostanie dostarczonych jeszcze w tym roku. Wartość kontraktu to ok. 500 mln zł, dostawy mają się zakończyć w roku 2020. Broń trafi do Wojsk Obrony Terytorialnej i wojsk operacyjnych

Szef MON Antoni Macierewicz zapewnił we wtorek, że opracowany przez należącą do PGZ Fabrykę Broni karabinek z rodziny Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej należy do najnowocześniejszych światowych konstrukcji, a jego niezawodność potwierdziły testy przeprowadzone przez Wojska Specjalne i WOT.

Udało się to wszystko zrobić niebywale krótkim czasie - powiedział Macierewicz. Dodał, że obecne wyzwania wymuszają skuteczność i tempo działania. „Nie mamy dzisiaj czasu na to, żeby kontrakty były negocjowane dziesiątkami lat. Chcę to, co się stało, postawić za wzór - dodał.

„Postawiliśmy sobie za cel zrealizowanie tego kontraktu, dostarczenie wojsku tego karabinka i to zrealizowaliśmy” - powiedział prezes PGZ Błażej Wojnicz.

Prezes Fabryki Broni „Łucznik” Adam Suliga ocenił, że rozmowy związane z podpisaniem umowy były „bardzo intensywne”. „Chcę zapewnić, że Modułowy System Broni Strzeleckiej będzie systemem dobrym - wszyscy będą z niego zadowoleni. Będzie z niego korzystało Wojsko Polskie, wszystkie służby mundurowe w Polsce, będzie także sprzedawany na eksport i na rynek cywilny” - dodał Suliga. Podkreślił, że radomska fabryka się rozbudowuje i wkrótce zwiększy moce produkcyjne.

Po kontrakcie na samoloty VIP-owskie, jest to największy kontrakt, jaki udało nam się podpisać” - mówił zaangażowany w prace nad kontaktem wiceminister obrony Michał Dworczyk.

Dodał, że Grot „to innowacyjna konstrukcja, jedna z najnowocześniejszych na świecie”.

Wiceminister podkreślał zalety modułowej konstrukcji. „Niezwykłość polega na tym, że na bazie kilku wspólnych elementów, m.in. komory zamkowej, czy suwadła, można budować 10 rodzajów karabinka. Jest to w pełni polska konstrukcja, która pierwszy raz od ‘39 roku trafi na wyposażenie polskich sił zbrojnych - powiedział Dworczyk.

Karabinek Grot opracowany w ramach programu MSBS to kolejny typ broni strzeleckiej z tej rodziny - pierwsze otrzymał Batalion Reprezentacyjny WP, to zarazem pierwszy kontrakt na bojową wersję tej broni. Jak podkreśla wojsko, nie jest to wersja dotychczas używanej broni, lecz całkowicie nowa konstrukcja. Poza dostawą karabinków umowa przewiduje też szkolenia i e-learning, wojsko będzie też przekazywać producentowi uwagi dotyczące pożądanych usprawnień i zmian.

