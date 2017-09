Potrzebujemy trzyblokowej elektrowni jądrowej

Polska potrzebuje trzyblokowej elektrowni jądrowej o mocy około 4,5 tys. megawatów - powiedział we wtorek podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju minister energii Krzysztof Tchórzewski

Tchórzewski pytany był o budowę elektrowni jądrowej w Polsce.

Jesteśmy na etapie rozmów z Komisją Europejską odnośnie pakietu zimowego (nowych regulacji KE dotyczących rynku energii - PAP)” - poinformował. Wskazał, że musimy znaleźć rozwiązanie, które umożliwi Polsce osiągnięcie tzw. pułapu maksymalnej emisji CO2 na poziomie 550 g na kWh.

I wszystko wskazuje na to, że mamy taką możliwość, i to zasygnalizowałem KE, co zostało przyjęte ze zrozumieniem, że możemy ten pułap, jako średni dla Polski, osiągnąć około roku 2050. I wtedy by już było około 50 proc. energii produkowanej z węgla - powiedział. Ale żeby to osiągnąć, potrzeba nam trzyblokowej elektrowni jądrowej na poziomie mocy produkowanej około 4,5 tys. megawatów. Wtedy przy zeroemisyjności jesteśmy w stanie to osiągnąć - zastrzegł.