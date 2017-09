Banki spółdzielcze wspierają strażaków

Sierpniowe nawałnice przetoczyły się przez Polskę zbierając tragiczne żniwo. Ofiary w ludziach, milionowe straty w infrastrukturze, ponad 70 tysięcy hektarów zniszczonych upraw. Do walki ze skutkami tragedii ruszyły zastępy strażaków. Banki spółdzielcze grupy SGB przekazały Ochotniczym Strażom Pożarnym sprzęt potrzebny do ratowania życia i mienia

Zmieniające się w Polsce warunki atmosferyczne i coraz częstsze zdarzenia o charakterze klęsk żywiołowych, Banki Spółdzielcze SGB przekazały na ręce Ochotniczych Straży Pożarnych, operujących na terenach dotkniętych sierpniową nawałnicą, sprzęt niezbędny do pomocy w takich wypadkach – informuje komunikat SGB.

Banki zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej przekazały strażakom kilkanaście profesjonalnych pilarek łańcuchowych, zestawów odzieży i plandek ochronnych o wartości kilkudziesięciu tys. złotych. Współpraca między OSP a bankami spółdzielczymi trwa już od wielu lat.

Banki Spółdzielcze od lat współpracują z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Doskonale wiemy jak olbrzymią rolę odgrywają one lokalnie. Najczęściej są pierwszymi oddziałami bojowymi, które szybko i skutecznie potrafią dotrzeć na miejsce zdarzenia. Wiele osób poszkodowanych w ostatnich nawałnicach to nasi klienci. Chcemy, by czuli się bezpiecznie. Dlatego przekazujemy na ręce wskazanych OSP profesjonalny sprzęt, dzięki któremu jeszcze skuteczniej będą mogli nieść pomoc w lokalnych społecznościach. – mówi Paweł Pyzik, Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A.