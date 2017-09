Premier: polski kapitał jest solą naszej gospodarki

Coraz więcej mówi się o tym, że to właśnie polski kapitał i polskie firmy są solą naszej gospodarki, chcemy robić wszystko i wspierać je, żeby rozwijały się i konkurowały z najlepszymi - podkreśliła we wtorek podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy premier Beata Szydło

Premier zainaugurowała debatę „Jak odnieść sukces w biznesie? Polskie Championy”, która jest jednym z wydarzeń XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Szefowa polskiego rządu wręczyła również nagrodę „Polskiego Championa” firmie NiUW Glinik.

Według Szydło po trzech dekadach od transformacji dojrzeliśmy już do tego, żeby przewartościować spojrzenie na to, co buduje siłę ekonomiczną Polski.

Coraz więcej w Polsce mówi się o tym, że to właśnie polski kapitał, polskie firmy są solą naszej gospodarki i chcemy robić wszystko, wspierać je tak, żeby się rozwijały i konkurowały z najlepszymi - zadeklarowała premier.

Przekonywała, że Polska ma potencjał i ludzi - dobrze przygotowanych inżynierów, osoby kreatywne.

Mamy wreszcie potencjał, który drzemie w sile naszej gospodarki, a więc cóż innego nam pozostaje jak podbijać świat? Mam nadzieję, że tak będzie się działo - dodała.

Szefowa rządu zaznaczyła, że jej obecność na Forum Ekonomicznym jest podkreśleniem tego, jakie znaczenie przywiązuje jej rząd do polskich firm, które stają się światowymi markami. Jak dodała, żeby polskie firmy mogły konkurować z największymi na świecie, muszą być stworzone odpowiednie warunki.

Jesteśmy zdeterminowani, by tak czynić, by przyjmować takie rozwiązania, które właśnie będą stwarzały dla polskich firm te warunki, by mogły one konkurować z największymi, być czempionami - zapewniła premier.

W jej ocenie ogromną rolą państwa jest, by tworzyło firmom warunki do rozwoju, ułatwiało funkcjonowanie i usuwało przeszkody oraz by otwierać nowe rynki dla ekspansji.

Poprzez wsparcie rozumiem też ochronę praw przedsiębiorcy i dbanie, by rynku nie zdominowali przedsiębiorcy nadużywający, bądź wprost łamiący prawo. Dlatego ważne jest też, by prawo gospodarcze było dobre i służyło przede wszystkim przedsiębiorcom” - podkreśliła Szydło. Dodała, że stworzeniu takich warunków ma służyć m.in. plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Premier wyraziła nadzieję, że „bezpowrotnie minęły czasy, kiedy politycy byli przekonani, że zagraniczny kapitał jest jedyną drogą do zwiększenia dobrobytu Polaków”.

By rozwój był trwały, musi być oparty na solidniejszym fundamencie i w naszej opinii tym fundamentem powinno być budowanie silnych polskich marek - powiedziała szefowa rządu.

Jak oceniła w poprzednich latach z owoców wzrostu gospodarczego korzystały przede wszystkim firmy zagraniczne, a obecnie - dodała - polski rząd chce zmienić te proporcje.

Premier podkreśliła też, że cieszy ją ruch w mediach społecznościowych promujący „edukację konsumencką pod kątem kraju pochodzenia produktu”.

Również na poziomie strategicznym realizujemy podobną wizję mody na Polskę, mody na to, co polskie - zaznaczyła.

W debacie, którą poprzedziło wystąpienie premier wzięli udział prezes Tauronu Filip Grzegorczyk, prezes PLAY Jorgen Bang-Jensen, prezes KGHM Radosław Domagalski-Łabędzki, wiceprezes ds. operacyjnych Amazon Steve Harman i prezes HSBC Bank Polska Michał Mrożek.

Domagalski-Łabędzki pytany, kto i jak może udzielić wsparcia polskim firmom na drodze do uzyskania pozycji liderów na światowych rynkach, stwierdził, że „najlepiej byłoby, gdyby polskie firmy radziły sobie same”. „Ale wiemy, że to nie jest takie proste” - zaznaczył. Wskazał, że „bardzo mocnego wsparcia swoim firmom w tym procesie internacjonalizacji” udzielają m.in. rządy państw Europy Zachodniej.

Dlatego - mówił Domagalski-Łabędzki - niezbędna jest rola „instytucji administracji publicznej, które muszą zapewniać polskim firmom dostęp do instrumentów finansowych, do instrumentów operacyjnych”. „Cieszę się, że to się dzieje. W okresie ostatniego półtora roku uzyskaliśmy ogromny postęp, jeżeli chodzi o możliwości realnego wsparcia programami operacyjnymi, dostępem do finansowania, do kredytów eksportowych, inwestycyjnych. To jest taki element, bez którego ta ekspansja czy internacjonalizacja nie udałaby się” - dodał.

Innym ważnym elementem wsparcia dla czempionów - zdaniem prezesa KGHM Polska Miedź - jest „rola wiodących spółek skarbu państwa, takich jak KGHM”, które mogą oferować polskim firmom m.in. udział we własnych inwestycjach zagranicznych.

Prezes operatora sieci telefonii komórkowej Play Jorgen Bang-Jensen zauważył, że Play zaczynało swoją działalność na polskim rynku jako mała firma i podstawą jego sukcesu biznesowego było zaoferowanie w Polsce interesujących, pociągających ofert dla młodych ludzi oraz dla drobnych i średnich przedsiębiorców. Oferując tym grupom łatwy dostęp do internetu oraz mobilność Play stworzyło zarazem doskonały instrument wsparcia przedsiębiorczości - mówił.

Tak jak pani premier powiedziała, małe przedsiębiorstwa stają się większymi. Play był małym przedsiębiorstwem, małym operatorem, i też chcemy zaoferować możliwości wzrostu tym małym i średnim przedsiębiorstwom, którzy będą mogli wzrastać z nami” - dodał prezes Play.

Po debacie premier weźmie udział w uroczystości wręczenia nagród Forum Ekonomicznego, które odbędzie się w Pijalni Głównej.

SzSz (PAP)