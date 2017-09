Beata Szydło Człowiekiem Roku XXVII Forum w Krynicy

Premier Beata Szydło została uznana „Człowiekiem Roku 2016” przez radę programową Forum Ekonomiczne w Krynicy. – To nagroda dla całej biało-czerwonej drużyny – powiedziała Beata Szydło, odbierając nagrodę

Nagroda została wręczona podczas gali w trakcie pierwszego dnia XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Laudację wygłosił prof. Mariusz Andrzejewski, dziekan wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego.

Potrafi być wytrwała, zdeterminowana i niezłomna w dążeniu do celu. Najpierw prowadziła kampanię wyborczą prezydenta Andrzeja Dudy, potem kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, a potem została premierem. Czasem, kiedy ktoś osiąga takie cele, chce odpocząć, tymczasem Beata Szydło postąpiła inaczej i widać, że nie brakuje jej determinacji w zmienianiu gospodarki – powiedział.

Jak dodał, tytuł „Człowieka Roku 2016” jest przyznawany pani premier Beacie Szydło, ale splendor spada na wszystkich członków jej rządu.

Mariusz Andrzejewski wymienił osiągnięcia premier Beaty Szydło i kierowanego przez nią gabinetu. A więc Program 500+, którego współautorem jest minister rodziny Elżbieta Rafalska, program Mieszkanie plus, zmiany w polskim przemyśle, odbudowa przemysłu zbrojeniowego i stoczniowego, utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z ministrem Antonim Macierewiczem oraz repolonizacja polskiej energetyki, czego współautorem jest minister Krzysztof Tchórzewski i repolonizacja banków, gdzie współautorem jest wicepremier Mateusz Morawiecki.

Nagroda trafia do pani premier, bo jest ona propagatorem ekonomii społecznej i zrównoważonego rozwoju – powiedział prof. Andrzejewski. Przypomniał także „skróconą” wersję programu gospodarczego Beaty Szyło. – Jak powiedziała: „A nie mówiłam, wystarczy nie kraść!”

Nagrodę wręczał marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

To jest nagroda za odwagę, bo Beata Szydło ma odwagę realizować zmiany. Jest to nagroda za konsekwencje, bo zręby tego programu zostały stworzone w 2014 r., w 2015 r. został on opracowany i jest konsekwentnie realizowany – powiedział marszałek