Alior Bank doceniony za jego rolę w systemie finansowym

Nagroda przyznana w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy jest docenieniem roli, jaką bank odgrywa w polskim systemie finansowym - powiedział PAP wiceprezes zarządu, pełniący obowiązki prezesa Alior Banku Michał Chyczewski.

We wtorek w trakcie pierwszego dnia XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy Alior Bank otrzymał tytuł firmy roku 2016.

Ta nagroda to docenienie roli, jaką Alior Bank odgrywa w polskim systemie finansowym od 2008 r., czyli od momentu powstania. Rola ta polega na oferowaniu wysokokonkurencyjnych usług finansowych w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne. Rewolucjonizujemy usługi finansowe w Polsce - powiedział PAP Chyczewski.

Zaznaczył, że nagroda to również wyraz zaufania dla nowego zarządu, który działa od kilku miesięcy.

Kierunki, które przedstawiliśmy są dobrze przyjmowane przez rynek kapitałowy - powiedział.

Dodał, że „ta nagroda jest również wyrazem zaufania i zobowiązaniem, aby nie ustępować z drogi, którą podążał Alior Bank dotychczas, czyli z drogi realizacji strategii +cyfrowego buntownika+”.

Wyznaczania trendów, a nie podążania za nimi - podkreślił.

Chyczewski zapowiedział, że w listopadzie, kiedy bank prezentować będzie wyniki za III kwartał, przedstawi też plan wdrożenia strategii na lata 2018-2020.

Pokażemy, w jakich segmentach chcemy rosnąć, w jaki sposób chcemy zarządzać innowacjami, powiemy o naszym planie kapitałowym i inwestycyjnym - dodał.

Pytany, o efekt synergii w ramach Grupy PZU, Chyczewski powiedział, że na tym polu jest duża przestrzeń do działania. W jego ocenie już współpraca w ramach całej Grupy jest „intensywna i wielopłaszczyznowa”.

Ten związek jest bliski, a w przyszłości na bazie wielu projektów, które są w tym momencie analizowane, to efekty synergii będą wymierne i będą się przekładały również na wyniki Alior Banku - zaznaczył.

P.o. prezesa Alior Banku zapowiedział również, że niedługo dzięki integracji z ePUAP osoby fizyczne będą mogły zakładać działalność gospodarczą poprzez bankową platformę www.zafirmowani.pl

To dopiero początek. Mamy wiele projektów w fazie prototypowania, które będą rewolucjonizowały naszą ofertę i cały segment bankowy w kraju - zapowiedział Chyczewski.

Alior Bank SA działa od 17 listopada 2008. Kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Największym akcjonariuszem banku jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA. PZU ma z PZU Życie oraz TFI PZU mają 31,65 proc. udziału w kapitale banku.

Pod koniec 2016 roku Alior Bank miał 5,1 proc. udziałów w rynku kredytów i 4,9 proc. w depozytach. W ramach optymalizacji sieci placówek planuje do 2020 r. ograniczyć ich liczbę do ok. 880 z 1110 obecnie. Bank stawia na nowoczesną formę obsługi klienta, na nowoczesne produkty.

W planach jest zastąpienie placówek banku obsługą mobilną. Od czerwca 2012 r. działa Alior Sync - oddział bankowości internetowej i mobilnej Alior Banku, obecnie pod nazwą T-Mobile Usługi Bankowe. Jest to efekt strategicznego partnerstwa operatora komórkowego T-Mobile i Alior Banku.

Alior Bank jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2012 r., od 2014 włączony został do indeksu WIG20.

Na podst. PAP