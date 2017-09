Polsko-Kazachstańskie umowy na Expo

Umowy o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska oraz o współpracy gospodarczej zostały podpisane w środę w Astanie w obecności prezydentów Polski i Kazachstanu,Andrzeja Dudy i Nursułtana Nazarbajewa.

Dokumenty w Pałacu Prezydenckim podpisali minister środowiska Jan Szyszko oraz wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński, którzy towarzyszą prezydentowi Dudzie podczas wizyty w Kazachstanie.

Kolejnych kilkanaście porozumień zostanie podpisanych w trakcie środowego forum gospodarczego z udziałem prezydentów obu krajów.

Podczas spotkania obu delegacji w siedzibie prezydenta Kazachstanu szef polskiego państwa podziękował Nazarbajewowi za jego ubiegłoroczną wizytę w Polsce. Jak mówił Duda, wizyta ta „w kryzysowej sytuacji naszych relacji gospodarczych, kiedy poziom wymiany gospodarczej drastycznie spadł w porównaniu z rokiem 2014, pobudziła wzajemną wymianę gospodarczą”.

Mam nadzieję, że nie tylko uda nam się osiągnąć poziom, który był w 2014 roku przed kryzysem, ale że zdołamy go przeskoczyć i że osiągniemy znacznie większe poziomy - dodał.

Duda nawiązał też do kończącej się 10 września w Astanie Międzynarodowej Wystawie Expo 2017, którego tematem jest m.in. wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.

To wspaniały pokaz nowoczesnych technologii związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, ale także z wykorzystaniem tradycyjnych źródeł surowców energetycznych, ale w sposób nowoczesny, znacznie bezpieczniejszy dla środowiska niż to było do tej pory - powiedział polski prezydent.