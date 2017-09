Prowokacje Korei powodują spadki na giełdach

Prowokacyjne działania Korei Północnej, która wydaje się „prosić o wojnę”, nie dają spokoju giełdowym graczom. Na europejskich parkietach spadki - informują maklerzy.

Na rynkach nie słabnie zaniepokojenie o rozwój sytuacji w tej części świata i w związku z tym może się utrzymać zmienność - wskazują analitycy.

Ton „risk-off” jest jeszcze wzmacniany przez brak konsensusu pomiędzy USA, Rosją i Chinami w sprawie tego jak zmusić przywódcę Korei Północnej Kim Dzong Una do porzucenia przez niego ambicji nuklearnych.

W środę na giełdach w Europie spadki. 80 spółek z indeksu Stoxx 600 zyskuje, podczas gdy 504 tracą.

Na minusach m.in. akcje Jyske Bank -3,3 proc., Barratt Developments -2,5 proc., Berkeley Group -2,4 proc. i CaixaBank - 2,0 proc. Spadkom nie dają się m.in. Chr Hansen Holding +3,9 proc., Petrofac +2,6 proc., Micro Focus International +2,4 proc. i Wendel +2,1 proc.

Euro lekko w górę - o 0,09 proc. do 1,1925 USD. Złoto traci 0,1 proc. do 1.338,71 USD za uncję.

Szersze spojrzenie

W niedzielę doszło do przeprowadzenia szóstej i najsilniejszej próby nuklearnej Korei Północnej.Reżim w Pjongjangu ogłosił, że „całkowitym powodzeniem” zakończyła się próba z użyciem północnokoreańskiej bomby wodorowej przeznaczonej do montażu na międzykontynentalnych pociskach balistycznych.

Władze Korei Południowej oceniają, że Korei Północnej udało się zminiaturyzować ładunek nuklearny w taki sposób, że można go zainstalować na międzykontynentalnym pocisku balistycznym.

Prezydent USA Donald Trump napisał we wtorek na Twitterze, że umożliwi Korei Południowej i Japonii zakup większych ilości amerykańskiego zaawansowanego technologicznie sprzętu wojskowego w odpowiedzi na narastające ryzyko spowodowane działaniami Korei Płn.

W Korei Południowej rozlokowano już amerykański system THAAD, który przeznaczony jest do niszczenia głowic pocisków balistycznych w ostatniej (terminalnej) fazie ich lotu. Japonia i Korea Południowa zamówiły też w USA myśliwce wielozadaniowe F-35.

Prezydent Rosji Władimir Putin ocenił we wtorek, że problem nuklearny Korei Północnej można rozwiązać tylko pokojowymi metodami dyplomatycznymi i że rozpętywanie „histerii wojennej” może doprowadzić do „globalnej katastrofy”. Określił jednak jako niedorzeczność zwracanie się do Moskwy o wsparcie w związku z nowymi sankcjami wobec Pjongjangu, gdy jednocześnie - jak zauważył - umieszcza się Rosję „na jednej liście z Koreą Północną”.

Inwestorzy poznali w środę rano słabsze dane z niemieckiej gospodarki - zamówienia w przemyśle spadły w lipcu o 0,7 proc. mdm. Analitycy spodziewali się, że zamówienia mdm wzrosną o 0,2 proc., po wzroście miesiąc wcześniej o 0,9 proc. Rok do roku zamówienia wzrosły o 5,0 proc., po wzroście poprzednio o 5,1 proc. Analitycy spodziewali się rdr wzrostu o 5,8 proc.

O 16.00 zostanie podany wskaźnik ISM poza przemysłem w USA w sierpniu, a o 20.00 Rezerwa Federalna opublikuje raport o stanie amerykańskiej gospodarki, tzw. Beżową Księgę.

Ciekawszy pod względem wydarzeń gospodarczych będzie za to czwartek, gdy swoje posiedzenie o 13.45 zakończy Europejski Bank Centralny. Prezes EBC Mario Draghi może podczas konferencji prasowej po spotkaniu banku zasygnalizować plany dotyczące kontynuacji programu skupu aktywów w 2018 r.

W lipcu Mario Draghi ogłosił, że Rada Prezesów EBC będzie dyskutować o przyszłości programu skupu aktywów na jesieni. Inwestorzy oczekują, że być może już na czwartkowym posiedzeniu zostaną ogłoszone informacje przybliżające stanowisko EBC w sprawie QE.

MW, PAP/Bloomberg