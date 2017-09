Lepsza współpraca polsko-kazachstańska to nawet 3 mld USD

Prezydent Adnrzej Duda określił własne oczekiwania związane ze swoją wizytą w Astanie oraz podkreślił wpływ własnego udziału na relacje handlowe. Ma nadzieję, że obroty przekroczą 3 mld dolarów. Od ostatniej wizyty eksport z Polski do Kazachstanu wzrósł o 50 proc., a import z Kazachstanu do Polski wzrósł o 80 proc.

Moja wizyta w Kazachstanie ma na celu dalsze pobudzenie współpracy gospodarczej - powiedział w środę w Astanie prezydent Andrzej Duda. Według niego wizyta prezydenta Kazachstanu w Polsce dała impuls przedsiębiorcom, przynosząc spektakularny wynik w handlu.

Duda w oświadczeniu dla prasy po rozmowie z prezydentem Kazachstanu Nursułtanem Nazarbajewem dziękował swojemu rozmówcy za zeszłoroczną wizytę w Polsce, która - jak podkreślił - dała impuls przedsiębiorcom i zaowocowała ogromnym wzrostem obrotów już w pierwszej połowie 2017 r.

Według niego w tym czasie o 50 proc. wzrósł eksport z Polski do Kazachstanu i o 80 proc. import z Kazachstanu do Polski. To naprawdę spektakularny wynik - stwierdził prezydent.

Z prezydentem Kazachstanu realizujemy bardzo ważne zadania, które prowadzą do pobudzenia wymiany gospodarczej pomiędzy Polską a Kazachstanem - dodał.

Prezydent Duda mówił, że jest przekonany o tym, iż wspólne działania skutecznie odwrócą tendencję spadkową wywołaną sytuacją polityczną, w tym konfliktem na Ukrainie i związanymi z nim sankcjami. Mam nadzieję, że nie tylko wrócimy do poprzedniego poziomu, który wynosił ponad 2,2 mld dolarów w 2013 r., ale że przekroczymy granicę 3 mld dolarów. Bardzo wiele na to wskazuje, bo zainteresowanie przedsiębiorców jest duże - powiedział prezydent.

Duda dodał, że wraz z nim do Astany przyjechali przedstawiciele polskich firm. Podkreślił, że opowiada się za tym, by przedstawiciele biznesu kazachstańskiego i obywatele mogli przyjeżdżać bez wiz do Polski i - jak mówił - na forum unijnym Polska podniosła już tę kwestię. Przypomniał, że 10 lat temu wizytę w Astanie złożył były prezydent Lech Kaczyński. Po 10 latach dochodzi do kolejnej wizyty polskiego prezydenta - mówił Duda.

Jak poinformował, podczas rozmowy podziękował prezydentowi Kazachstanu za poparcie Polski w staraniach o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018 i 2019. Dodał, że Kazachstan pełni funkcję niestałego członka w tym i przyszłym roku, co oznacza, że w 2018 r. oba kraje wspólnie będą działać na forum RB ONZ.

Liczymy, że będziemy mogli skorzystać z doświadczeń Kazachstanu - oświadczył Duda. Przypomniał, że w RB ONZ Kazachstan realizuje misję budowania pokoju w Syrii, bo to właśnie w Kazachstanie odbywają się spotkania, które zmierzają do zakończenia tego konfliktu zbrojnego.

Nazarbajew w swym oświadczeniu przypomniał, że w styczniu Kazachstan zniósł obowiązek wizowy dla polskich obywateli. Podkreślił, że oczekuje tego samego ze strony polskiej, gdyż - jak uznał - będzie to miało znaczenie dla dalszego rozwoju współpracy gospodarczej.

Kazachstan i Polska na przestrzeni ostatnich 25 lat wiążą mocne więzi przyjaźni. Między naszymi krajami rozwijają się obecnie dynamicznie stosunki gospodarcze. Stale rośnie liczba polskich przedsiębiorstw, które działają w Kazachstanie - powiedział Nazarbajew. Przypomniał, że w ub.r. był z wizytą w Polsce, zaś obecna wizyta Dudy w Kazachstanie wpisuje się w 25-lecie polsko-kazachstańskich stosunków dyplomatycznych.

Nazarbajew zaznaczył, że rozmowy z prezydentem Dudą mają służyć poprawie współpracy gospodarczej. Nasze środowiska biznesowe powinny popracować, żeby rezultaty były lepsze - podkreślił. Szczególnie interesujące perspektywy otwierają się w przemyśle maszynowym, rolniczym, energetyce - wymieniał Nazarbajew. Przypomniał przy tym o odbywającym się Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym, gdzie spotkają się biznesmeni z obu krajów. Zaznaczył też, że będzie popierał Polskę jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W obecności obu prezydentów w Pałacu Prezydenckim podpisano dwie umowy. Minister środowiska Jan Szyszko z polskiej strony podpisał porozumienie „Karta Partnerstwa Zielony Most”. Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński podpisał z kolei porozumienie o współpracy w dziedzinie gospodarki między Ministrem Rozwoju i Finansów RP a Ministerstwem Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu. Kilkanaście kolejnych dokumentów zostanie podpisanych podczas forum gospodarczego, w którym wezmą udział prezydenci Polski i Kazachstanu.

MW, PAP