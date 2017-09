Sprowadzenie repatriantów ma sens ekonomiczny

W Polsce brakuje rąk do pracy i program repatriacji ma sens ekonomiczny. Przedsiębiorcy są zainteresowani przyjmowaniem repatriantów do pracy – mówił Henryk Kowalczyk, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów w „Wywiadzie gospodarczym” w Telewizji wPolsce.pl. podczas trwającego XXVII Forum w Krynicy.

Nowa ustawa o repatriacji przewiduje katalog wsparcia i pomocy dla repatriantów. Chodzi zwłaszcza o Polaków mieszkających w azjatyckiej części dawnego Związku Radzieckiego. Polska do tej pory podchodziła do tego bardzo ostrożnie. Ok. 6 tys. osób wróciło, to jest bardzo mało. Chcemy nadrobić ten wyrzut sumienia, ma to sens ekonomiczny, przecież w Polsce brakuje rąk do pracy, a to są bardzo zaradni Polacy – mówił Kowalczyk.