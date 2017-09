WYWIAD: Alior udzieli firmom kredytu na podstawie JPK

W trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy Alior Bank został uznany za spółkę roku. Ta nagroda stanowi nie tylko podsumowanie bardzo dynamicznego rozwoju banku, ale również zobowiązanie na przyszłość. W jaki sposób Alior Bank będzie zmieniał się w najbliższych latach?

Obecnie jesteśmy w trakcie prac nad operacjonalizacją strategii „Cyfrowego Buntownika” do 2020 r. Jej założenia i cele nie zmieniają się, natomiast przygotowujemy szczegółowe plany jej realizacji. Na pewno w segmencie klienta biznesowego będziemy stawiać na małe i średnie przedsiębiorstwa. To właśnie ten segment rynku będzie stanowił motor wzrostu Alior Banku w obszarze klienta biznesowego. Chcemy to osiągnąć m.in. poprzez automatyzację procesów kredytowych. Przykładowo wkrótce wdrożymy rozwiązanie, które będzie wykorzystywać dane z Jednolitych Plików Kontrolnych, generowanych przez firmy na potrzeby organów skarbowych. Na ich podstawie będzie przy użyciu algorytmów, bazujących na nowym, innowacyjnym podejściu do segmentacji klientów, dokonywany proces oceny zdolności kredytowych.

Innym rozwiązaniem, które wkrótce wdrożymy, to integracja z E-PUAP, co pozwoli na zakładanie działalności gospodarczej przez naszą platformę, dedykowaną małym i średnim firmom o nazwie zafirmowani.pl. Stawiamy na daleko idącą dygitalizację relacji z klientem i integrację usług – przez naszą platformę klient będzie mógł otworzyć działalność gospodarczą, założyć konto, uzyskać dostęp do usług księgowych oraz do kredytu, którego udzielenie – przy kwocie nieprzekraczającej 500 tys. zł już teraz trwa u nas 30 minut. W przyszłości, dzięki współpracy z Krajowym Funduszem Gwarancyjnym, automatyczne procesy kredytowe będą obejmowały kredyty o znacznie większych kwotach. Taka kompleksowość, wspomagana przez digitalizację, powinna wzmocnić istotnie przewagą konkurencyjną Alior Banku i przyciągać do nas przedsiębiorców z grona mikro, małych i średnich firm. Alior Bank będzie dla tych firm bankiem pierwszego wyboru. Poza tym wzmacniamy system innowacji w banku poprzez wdrożenie kompleksowego procesu zarządzania innowacjami oraz wzmocnienie istotne naszego laboratorium innowacyjności. Proces zarządzania innowacjami będzie wertykalny i będzie obejmował całą organizację. Znaczna część tego wysiłku skierowana będzie na rozwój oferty dla małych i średnich firm.

A jakie zmiany Alior Bank szykuje dla swoich klientów detalicznych?

W bankowości detalicznej stawiamy również na digitalizację, a więc chcemy, aby klienci przeszli w szerszym zakresie do internetu, co pozwoli na redukcję liczby oddziałów. Rozwojowi bankowości internetowej ma służyć udostępnienie na jesieni jej nowej odsłony wszystkim klientom. To rozwiązanie zostało udostępnione już w lipcu tego roku części klientów i już teraz możemy powiedzieć, iż jest to wyjątkowo silne rozwiązanie. Mamy też szereg innych inicjatyw, jak choćby wprowadzenie „Konta jakże osobistego”, które polega na modularyzacji oferty, czyli jest konfigurowalne – każdy klient może wybrać elementy, które mu odpowiadają i dostosować je do własnych potrzeb. Konto to zastępuje kilka rachunków, które dotychczas były w ofercie banku. Wdrażamy także nowe konto oszczędnościowe, co jest widoczne w naszych bieżących kampaniach marketingowych.

Alior Bank w swoich działaniach wyraźnie zwiększył znaczenie mikro-, małych i średnich firm. Proszę powiedzieć, jakie były przyczyny tego zwiększonego nacisku na obsługę tego segmentu klientów?

Zobowiązaliśmy się w stosunku do naszych inwestorów, aby rentowność Alior Banku, mierzona wskaźnikiem ROE, w horyzoncie realizacji strategii osiągnęła poziom 14 proc, czyli abyśmy stali się najbardziej dochodowym bankiem na rynku. W segmencie klienta biznesowego MSP stanowią najbardziej rentowną grupę klientów. Dodatkowo zakładany, że to właśnie mikro-, małe i średnie firmy będą kreowały wzrost gospodarczy, one będą stanowiły w dłuższym okresie o sile polskiej gospodarki.

Powodów, dla którego mikro-, małe i średnie firmy są najbardziej rentowne, jest kilka. Wśród nich są obniżone wagi ryzyka, wynikające z wprowadzenia dyrektywy CRD4, opartych o zasady Bazylei III.

Do tego dochodzi możliwość wykorzystania rozwiązań technologicznych, w czym Alior Bank jest liderem. Dzięki technologii możemy zastosować automatyzację procesów, co prowadzi do obniżenia kosztów operacyjnych w zakresie analizy kredytowej. Na dużą skalę wprowadzamy również robotyzację procesów back-officowych. Stawiamy również na zaawansowane metody w obszarze big data oraz wykorzystanie danych behawioralnych, co powinno zwiększyć skuteczność docierania z dobrze zdefiniowaną ofertą do określonych grup klientów. Duże znaczenie ma również duża dostępność instrumentów gwarancyjnych, oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Mamy drugą pozycję na rynku pod względem wykorzystania gwarancji de minimis w produktach kredytowych – do tej pory skorzystało z nich 18 tys. klientów, którzy zaciągnęli 36 tys. kredytów o łącznej wartości 9 mld zł. Przygotowujemy się intensywnie do współpracy z BGK w związku z powołaniem Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, który od 2018 r. zastąpi gwarancje de minimis.

To są bardzo ważne instrumenty, dzięki którym możliwe staje się ubankowienie sektora mikro-, małych i średnich firm. Często firmy te mają problem z zabezpieczeniami czy krótką historią działalności, tymczasem te gwarancje ten problem rozwiązują. Dla nas są to bardzo liczące się instrumenty, gdyż pozwalają na rozwój oferty przy stosunkowo niewielkim zaangażowaniu kapitału banku.

Jesteśmy ważną instytucją, która realizuje strategię gospodarczą rządu pani premier Beaty Szydło, czyli Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że realizując strategię biznesową, która znalazła duże uznanie rynku kapitałowego, jednocześnie wpisujemy się w realizację strategii rządu.