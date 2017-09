BGK wyemituje dla Tauronu obligacje hybrydowe

Bank Gospodarstwa Krajowego i Tauron podpisały w środę umowę na finansowanie o wartości 400 mln zł, która zakłada emisję obligacji hybrydowych - poinformowała w środę spółka. Pozyskane w ten sposób fundusze Tauron chce przeznaczyć na inwestycje

Umowę podpisano podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Obligacje hybrydowe (podporządkowane) oferują emitentom, czyli w tym przypadku Tauronowi większą elastyczność warunków finansowania. Jest to instrument finansowy, który łączy cechy długu oraz kapitału własnego. Cechą finansowania hybrydowego jest możliwość ujęcia jego części (z reguły 50 proc.) jako kapitału w modelach finansowych agencji ratingowych. Takie ujęcie zmniejsza poziom zadłużenia i ma pozytywny wpływ na ocenę ratingową. W przypadku finansowania hybrydowego z BGK, rating będzie nadawany przed poszczególnymi emisjami.

Nowe możliwości finansowania inwestycji, jakie daje podpisana umowa, to szansa na rozwój. W perspektywie planów zawartych w strategii spółki wskazuje to na dbałość długofalowego myślenia o przyszłości Grupy Tauron. Liczę, że współpraca spółki z BGK będzie kolejnym sposobem na zróżnicowanie źródeł finansowania projektów” - powiedział, cytowany w komunikacie Tauronu, minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Jak wyjaśniono, program emisji obligacji hybrydowych (podporządkowanych) przewiduje możliwość realizowania emisji w kilku seriach przez prawie dwa lata od momentu podpisania umów, a więc do 30 czerwca 2019 r. Okres finansowania wynosi 12 lat od daty emisji.

Rynki finansowe stwarzają coraz więcej możliwości na pozyskanie finansowania inwestycji. Przykładem takich instrumentów są właśnie obligacje hybrydowe. To ważne, że polskie spółki chcą i potrafią z nich korzystać. To również dowód na to, że rynek finansowy w Polsce rozwija się. To dla nas bardzo ważne. Mówimy o tym w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” - wskazał wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.