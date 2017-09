Poszkodowani w nawałnicach kupią taniej

Wicepremier Morawiecki podpisał rozporządzenie, które zezwala stosowanie zerowej stawki VAT dla darowizn materiałów budowlanych przekazanych na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic, jakie miały miejsce w sierpniu br. - poinformował w środę resort finansów

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podpisał 4 września br. rozporządzenie, które zezwala na stosowanie 0 proc. stawki VAT dla darowizn materiałów budowlanych przekazanych od 12 sierpnia do 30 listopada 2017 r. na rzecz poszkodowanych w wyniku nawałnic, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. - podało ministerstwo w komunikacie.

Resort wyjaśnił, że zerowa stawka VAT ma zastosowanie, jeżeli materiały budowlane zostały przekazane na rzecz poszkodowanych m.in. osób fizycznych; podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej; dysponujących nieruchomością, w której powstała szkoda.

Ministerstwo podkreśliło, że zerową stawkę stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między podatnikiem, który dokonuje darowiznę, a poszkodowanym (w okresie od 12 sierpnia br. do dnia wejścia w życie rozporządzenia wystarczy pisemne potwierdzenie przez poszkodowanego faktu otrzymania darowizny materiałów budowlanych). Drugim warunkiem jest to, by poszkodowany dostarczył podatnikowi, który przekazuje darowiznę, dokument potwierdzający powstanie szkody w nieruchomości.

Jak wyjaśniono w przypadku osób fizycznych, chodzi o kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) odpowiedniej części kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządzonego przez ośrodek pomocy społecznej, z którego będzie wynikać, że nieruchomość danej osoby została zniszczona w wyniku sierpniowych nawałnic.

Z kolei w przypadku podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku, jak również w zakresie zbiorowego zakwaterowania uczniów i studentów - zaświadczenie wydane przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o poniesieniu szkody w nieruchomości, w której podmiot prowadzi ww. działalność.

SzSz(PAP)