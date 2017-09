Powstanie Forum Przedsiębiorców przy Premierze RP

Premier Beata Szydło zaprosiła przedstawicieli małych i średnich firm do współpracy w Forum Przedsiębiorców. W kampanii zapowiedzieliśmy powołanie takiego forum przy premierze. Myślę, że to już jest ten czas – powiedziała w Krynicy podczas XXVII Forum Ekonomicznego

Słowa premier Beaty Szydo padły podczas debaty nt. rozwoju małych rodzinnych firm, której partnerami merytorycznymi była Grupa PZU, Alior Bank i Pekao.

500+ i inne programy to wyraz filozofii, w której centralne miejsce zajmuje rodzina. Nie ma możliwości, aby w tej filozofii nie było miejsca dla firmy rodzinnej. Wielu młodych ludzi myśli o założeniu firmy. Mam nadzieję, że będą oni te firmy zakładali, że będą one rosły i będą się przekształcały w większe – powiedziała Beata Szydło na początku debaty „Jak przekształcić firmę rodzinną w międzynarodowego giganta.

Zapowiedziała także stworzenie Forum Przedsiębiorców przy Premierze RP.

Dawniej przy premierze funkcjonowała rada gospodarcza, złożona z przedstawicieli dużego biznesu. W kampanii proponowaliśmy stworzenia Forum Przedsiębiorców. I myślę, to już jest ten czas, aby to Forum stworzyć. Zapraszam przedstawicieli małych i średnich firm do współpracy w Forum Przedsiębiorców – powiedziała Beata Szydło.

Do współpracy z małymi i średnimi firmami chętni są przedstawiciele dużych instytucji finansowych. Przede wszystkim dlatego, że mogą na tym zarobić.

PZU nie tylko powinno wspierać małe i średnie firmy, ale musi wejść w ten segment, bo to jest jedyny segment, w którym PZU może rosnąć. W ubezpieczeniach dla korporacji mamy tak duży udział, że możemy tylko dbać o to, aby go nie stracić. A małe firmy, które przecież ciągle powstają, potrzebują ubezpieczeń, zarówno majątkowych, jak i finansowych czy eksportowych, ale także i życiowych. W sytuacji, kiedy pracodawcy konkurują o pracowników, taka polisa może być wartością dodaną, która przyciągnie do firmy pracowników – powiedział Paweł Surówka.

Podobnie sytuacja wygląda w Banku Pekao.

Wcześniejsi akcjonariusze Banku Pekao dobrze rozwijali bank, ale zdaniem, niedostatecznie dużo uwagi poświęcili małym i średnim firmom. O ile nasz udział w depozytach i kredytach korporacji wynosi 20 proc., to w małych i średnich firmach jest to tylko 5 proc. Dlatego też zdecydowaliśmy się na powołanie nowego pionu w banku, Małych i Średnich Firm, których zadaniem jest zwiększenie naszego udziału w tym segmencie. Rozważamy także stworzenie naszych biur za granicą, aby tam wspomagać naszych klientów – powiedział Michał Krupiński, p.o. prezesa Banku Pekao.

Małe i średnie firmy są także niezwykle ważne dla Alior Banku, którego strategia opiera się na rozwoju właśnie w tym segmencie firm.