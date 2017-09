Pociągi pojadą 250 km/h

Planowana budowa kolei dużych prędkości powinna stać się częścią nie tylko polskiej, ale europejskiej sieci połączeń, uważa prezes Grupy PKP Krzysztof Mamiński. Prezes liczy także, że w momencie zakończenia inwestycji będzie mógł zamówić pociągi u polskich producentów.

Kolej dużej prędkości to wyzwanie cywilizacyjne dla polskiego kolejnictwa. Prawdopodobnie będzie to model podobny do niemieckiego, czyli wkomponowany w całą sieć kolejową. Będzie to połączenie nowych rozwiązań z istniejącymi już dziś - powiedział Mamiński podczas panelu na Forum Ekonomicznym w Krynicy.