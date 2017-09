Od 1. października rygorystyczne normy ogrzewania domów

Od 1 października tego roku zacznie obowiązywać rozporządzenie resortu rozwoju, które zaostrza normy emisyjne dla domowych kotłów grzewczych. Nowe rozwiązania mają przyczynić się do ograniczenia smogu.

Resort rozwoju w środowym komunikacie poinformował, że w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Dokument, który był przygotowywany w porozumieniu z resortem środowiska Ministrem Środowiska, został wcześniej poddany procedurze notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Regulacja, która zacznie obowiązywać od 1 października 2017 r., przewiduje restrykcyjne wymagania dla kotłów produkowanych i instalowanych w Polsce. Rozwiązania te dotyczyć będą kotłów do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich zakładach.

Ministerstwo wskazało, że jest to pierwsze z działań realizowanych i zapowiadanych już w styczniu w ramach programu „Czyste Powietrze” Przeczytaj o zapowiedzi ze stycznia rekomendowanego przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w pierwszym kwartale tego roku. Celem programu jest aktywne przeciwdziałanie szkodliwym dla zdrowia i życia ludzi stężeniom substancji w powietrzu, przede wszystkim pyłów PM2,5 i PM10.

Przez lata administracja rządowa nie robiła nic, aby wyeliminować z obrotu handlowego „kopciuchy” będące podstawowym źródłem niskiej emisji, przyczyniające się do tego, że 33 spośród 50 miast Unii Europejskiej z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem zlokalizowanych jest w Polsce. Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmienia tę sytuację w sposób diametralny. Regulacja nakłada na wprowadzających do obrotu kotły stosowanie wymagań konstrukcyjnych mających wpływ na poziom emisji tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu, jak również zakaz stosowania rusztu awaryjnego - podkreślono w komunikacie.

Rozporządzenie wprowadza okres przejściowy, zgodnie z którym kotły grzewcze wyprodukowane do 1 października 2017, będzie można wprowadzić do obrotu i do użytkowania do końca czerwca 2018 roku. Ma to pozwolić na sprzedaż i instalację kotłów, które zostały wyprodukowane jeszcze przed wejściem w życie tej regulacji.

Ministerstwo zapowiedziało, że w najbliższym czasie wicepremier Mateusz Morawiecki przeprowadzi na forum KERM przegląd stanu zaawansowania pozostałych inicjatyw rządowych objętych programem Czyste Powietrze. Tematyka poprawy jakości powietrza ma być też tematem spotkania z organizacjami pozarządowymi, ekspertami oraz przedstawicielami samorządu terytorialnego, które odbędzie się 18 września w siedzibie resortu rozwoju.

W tym samym czasie w Krynicy

To dowód na to, że zmieniło się też społeczne podejście do problemu. Podczas środowego panelu w Krynicy-Zdroju „Jak skutecznie rozwiązać problem smogu?” dyskutowali przedstawiciele parlamentu, organizacji pozarządowych i samorządów. Uczestnicy panelu Forum Ekonomicznego w Krynicy. Mieszkańcy mają już tego świadomość, co pozwala działać też samorządom.

Uczestnicy panelu zgodzili się, że smog spowodowany niską emisją z ogrzewania domów to realny problem w Polsce, który przyczynia się do wielu przedwczesnych zgonów.

Polska ma bardzo poważny problem z zanieczyszczeniem powietrza, Polska na tle innych krajów europejskich jest purpurową wyspą jeśli chodzi o zanieczyszczenie - mamy gigantyczny problem - Andrzej Guła, prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Guła dodał, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju jest niska emisja pochodząca ze spalania niskiej jakości węgla, drewna, a nawet śmieci w bezklasowych kotłach. Odpowiada ona m.in. za 90 proc. emisji rakotwórczego benzoalfapirenu oraz prawie połowy pyłów zawieszonych.

Guła przypomniał, że w poniedziałek w Dzienniku Ustaw RP opublikowano podpisane przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego rozporządzenie o standardach dla kotłów, eliminujące przestarzałe kotły na węgiel i drewno z polskiego rynku. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 października 2017 r. To bardzo ważne rozporządzenie, które wyeliminuje z rynku kotły tzw. kopciuchy, śmieciuchy - ocenił Guła.

Problem zanieczyszczonego powietrza ma twarz nie tylko wielkich miast, ale też małych miasteczek i wsi. Tak długo, jak nie rozwiążemy problemu ogrzewania polskich budynków, tak długo ze smogiem jesienno-zimowym sobie nie poradzimy - ocenił Guła.

Według szefa KAS przez wiele lat problem ten był marginalizowany i zaniedbany, ale teraz widać w tej sprawie „optymizm”. Przywołał uchwały antysmogowe przyjęte przez samorządy woj. małopolskiego i śląskiego, prace w tym zakresie w innych regionach czy inicjatywy legislacyjne w rządzie.

Poseł Beata Małecka-Libera, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia oceniła, że to minister zdrowia powinien być liderem działań podejmowanych w obrębie ochrony zdrowia. My chcemy coś zmieniać przede wszystkim w sferze zdrowotnej, nie gospodarczej - dodała.

Przytoczyła dane, z których wynika, że w związku z zanieczyszczeniem powietrza dochodzi w Polsce do 48 tys. zgonów przedwczesnych, w tym 70 proc. stanowią przyspieszone zgony spowodowane wszelkimi schorzeniami układu krążenia. Przypomniała, że tylko w województwie małopolskim wydaje się rocznie 2,8 mld zł na leczenie schorzeń spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem.

W tym roku mamy wzrost liczby zgonów o 14 tys. na przestrzeni ostatnich lat, jeszcze nie wiadomo, jakie są tego powody, ale jednym z elementów był najprawdopodobniej zły stan powietrza ostatniej zimy - oceniła.

Grzegorz Benedykciński, burmistrz podwarszawskiego Grodziska Mazowieckiego, który dopłaca 6 tys. Zł do wymiany pieców węglowych ocenił, że dopóki problemem nie zajęły się organizacje obywatelskie, takie jak Krakowski i Polski Alarm Smogowy i nie został on nagłośniony w mediach, był niezauważany. Ludzie przyzwyczaili się, że w piecach pali się różnymi rzeczami - mówił.

Rosnąca świadomość problemu przełożyła się na to, że zachęcono nas do podjęcia zmian. Druga przeszkoda to bieda, dlatego potrzebne są dopłaty, bo przychodzą do mnie skromni, biedni ludzie,często emeryci, ale ta kampania spowodowała, że ludziom jest wstyd kopcić w mieście - zauważył burmistrz podwarszawskiego Grodziska Mazowieckiego.

Według niego kampania prowadzona w Grodzisku Mazowieckim doprowadziła do wymiany kilkuset pieców i poprawy jakości powietrza. Jednym z efektów - mówił Benedykciński - jest to, że do kilkudziesięciotysięcznego Grodziska Mazowieckiego sprowadziło się w ostatnim roku ok. 700 nowych mieszkańców.

Marszałek województwa śląskiego ocenił, że to co dzieje się na Śląsku i w Polsce w sprawie smogu to „prawdziwa smogowa rewolucja, która rozpoczęła się i musi zakończyć się sukcesem”.

Dotarło do nas, że to nas zabija, skraca nam życie (…). Samorządy wszystkich szczebli podjęły działania zmierzające do tego, żeby zniszczony przemysłem Śląsk nie był kojarzony z czymś brudnym, aby dało się w regionie żyć - ocenił marszałek województwa śląskiego.

Marszałek przypomniał, że Śląskie to drugi po Małopolsce region, w którym od 1 września weszła w życie tzw. uchwała antysmogowa. Zapisy uchwały obowiązują na obszarze całego województwa przez cały rok, dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe. Od chwili jej wejścia w życie nie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent. Sama uchwała nie zakazuje jednak spalania węgla czy drewna, tylko złych jakościowo paliw.

Uchwała wprowadza też istotne zapisy dla tych, którzy planują instalację urządzeń grzewczych. Po 1 września użytkownicy będą mieli określony czas, by zaopatrzyć się w kotły minimum klasy 5 lub spełniające wymogi ekoprojektu. Harmonogram wymiany pieców i kotłów został rozłożony na 10 lat.

MW, PAP