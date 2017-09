Zamknięcie dnia na giełdzie

Warszawskie indeksy zakończyły środowe notowania na GPW pod kreską. WIG 20 stracił 0,2 proc. Na szerokim rynku znaczną zniżkę zanotował Kruk, którego akcje potaniały o 6,5 proc.

Dzień zaczął się osłabieniem nastrojów złymi doniesieniami z giełd europejskich i zaraził nastroje kolejych inwestorów w Warszawie. W środę na zamknięciu WIG 20 spadł o 0,2 proc., do 2.512 pkt., WIG stracił 0,35 proc., natomiast mWIG 40 zniżkował o 1 proc. Ogółem, spadły kursy 190 spółek a 138 wycen wzrosło.

Obroty na rynku głównym wyniosły 873 mln zł, z czego 591 mln zł wygenerowały blue chipy.

Wśród blue chipów dobrze poradziły sobie JSW (+1,6 proc.), LPP (+2,1 proc.) oraz Eurocash i BZ WBK (+1,5 proc.). Największy spadek kursu zanotowała natomiast PGE (-3,9 proc.). Ponad 2-proc. zniżkę zanotował Tauron. Spółka otrzyma finansowanie hybrydowe od Banku Gospodarstwa Krajowego - poinformowała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. Umowa opiewa na 400 mln zł. Największe obroty na rynku wygenerował Kruk (121 mln zł), którego kurs spadł na zamknięciu o 6,5 proc.

We wtorek po zakończeniu sesji Kruk opublikował wyniki finansowe. Zysk netto Kruka w II kw. 2017 roku wyniósł 101,4 mln zł wobec konsensusu PAP 95,8 mln zł. EBITDA wyniosła 133,2 mln zł wobec konsensusu 124,6 mln zł. Kruk oczekuje, że pomimo wyższych wyników w 2017 roku po przeszacowaniu I kwartału i spodziewanej wyższej efektywnej stopie podatkowej, jego zysk w 2018 roku wzrośnie o kilkanaście procent.

W środę na rynku pojawiło się kilka rekomendacji dla spółek.

Analitycy DM BZ WBK, w raporcie z 30 sierpnia, podwyższyli cenę docelową akcji Dom Development do 94,5 zł z 68,7 zł wcześniej, podtrzymując zalecenie „kupuj”. Kurs spółki spadł o 0,3 proc. do 83,25 zł.

Haitong Bank, w raporcie z 5 września, rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Play Communications od zalecenia „kupuj” z ceną docelową 41,8 zł. Jednocześnie biuro maklerskie podniosło cenę docelową akcji dla Cyfrowego Polsatu do 30,4 zł z 30 zł i Orange Polska do 5,1 zł z 5 zł oraz obniżyło wycenę akcji Netii do 3,8 zł z 4,8 zł.

Play na zamknięciu wzrósł o 0,6 proc., Cyfrowy Polsat stracił 0,9 proc., akcje Orange zdrożały o 0,2 proc., natomiast kurs Netii pozostał bez zmian.

Na zachodnioeuropejskich parkietach w momencie zamknięcia sesji w Warszawie dominowały wzrosty. DAX zyskiwał 0,9 proc., CAC 0,5 proc., Euro Stoxx szedł w górę o 0,2 proc., a tracił jedynie FTSE (-0,1 proc.). Dlatego jest szansa na poprawę nastrojów w Warszawie jutro rano.

MW, PAP Biznes