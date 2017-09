Portret polskiego startupu? Raport Startup Poland

Coraz większy udział startupów, które finansują się wyłącznie ze środków własnych. Wzrósł on do 62% wobec ok. 50% rok temu, wynika z Raportu Polskie Startupy 2017 Fundacji Startup Poland, przygotowanego we współpracy z Politechniką Warszawską, Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) i PFR Ventures. Z badania wynika też m.in., że największa regularność przychodów cechuje startupy z obszarów: design i moda, narzędzia deweloperskie oraz technologie dla marketingu.

Zmniejszyła się liczba startupów, które sięgają po zewnętrzne źródła finansowania - aż 62% deklaruje, że utrzymuje się wyłącznie ze środków własnych (w ub. roku tylko połowa). Jeśli już sięgają po pieniądze, to częściej wybierają inwestora VC niż publiczny grant. […] Głównym modelem finansowania jest bootstrapping, czyli własne oszczędności i reinwestowanie przychodów - czytamy w raporcie.

Pośród startupów, które pozyskały zewnętrzny kapitał na rozwój, co piąty korzysta z zagranicznego źródła finansowania: akceleratora, anioła biznesu lub funduszu venture capital. Pośród startupów planujących pozyskać kapitał inwestycyjny aż 44% planuje w ciągu najbliższego półrocza współpracę z inwestorem zagranicznym, podano także.

Design i moda, narzędzia deweloperskie oraz technologie dla marketingu to obszary, w których polskie startupy najczęściej osiągają regularne przychody. Najrzadziej regularnymi przychodami mogą się pochwalić startupy z obszarów nauk przyrodniczych, sektora zdrowia i biotechnologii. Nic dziwnego - te dziedziny na ogół wymagają sporych nakładów finansowych, zasobów kadrowych i czasu. Mimo to dziedziny te są w pierwszej piątce najpopularniejszych - czytamy dalej.

Według raportu, aż 58% polskich startupowców to osoby w wieku 30-39 lat, a 16% z nich przekroczyło czterdziestkę. 82% jest absolwentami wyższych uczelni. Ponad połowa zarządzających polskimi startupami to doświadczeni przedsiębiorcy: prowadzili już własną firmę lub rodzinny biznes. Co trzeci z nich budował wcześniej startup.

Korporacje, własne firmy i inne startupy - to główne miejsca pracy, w których założyciele startupów zdobywali wcześniejsze doświadczenia. Co trzeci zakładał już w przeszłości co najmniej jeden startup. Ci, którzy tuż przed obecnym startupem budowali poprzedni, czyli tzw. seryjni przedsiębiorcy, stanowią 35% grupy badanych. Aż 82% założycieli startupów posiada wyższe wykształcenie, 7% wypełniających ankietę ma tytuł naukowy - czytamy także.

Firmy te sprzedają głównie rozwiązania big data (19%), narzędzia do analityki biznesowej (17%), produkty IoT (14%) oraz narzędzia dla deweloperów i programistów (14%). Klientem tych usług iproduktów jest najczęściej biznes - aż 79% polskich startupów sprzedaje w modelu B2B i odsetek ten z roku na rok się zwiększa, wynika także z raportu.

W ostatnim półroczu 70% startupów zatrudniło co najmniej jednego pracownika. 19% firm z tej grupy patentuje swoje rozwiązania, a 28% zatrudnia osoby z innych krajów - głównie obywateli Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Niezmiennie 30% założycieli polskich startupów to kobiety, co plasuje polską branżę w wysokiej europejskiej średniej - czytamy dalej.

W III edycji badania Startup Poland znalazło się 621 startupów.

MW, ISBNews