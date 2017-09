Podatki firm tylko online - co stoi na przeszkodzie?

„Kasy fiskalne online będą rewolucją w ewidencjonowaniu obrotów detalicznych, lecz ich wdrożenie potrwa wiele lat” - tak najnowsze zapowiedzi MF skomentował prof. Witold Modzelewski

Wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski zapowiedział w rozmowie z PAP, że w przyszłym roku w Ministerstwie Finansów powstanie baza danych o sprzedaży detalicznej. Przewiduje, że prace „zakończą się w II-III kwartale 2018 r. Wtedy ta baza zaczęłaby funkcjonować, choć teraz trudno w szczegółach powiedzieć, w jakim zakresie i jaką grupę podatników obejmie w pierwszej kolejności, prace trwają” - podał wiceminister.

Wskazał, że podatników korzystających z kas fiskalnych jest obecnie 1,2 mln. „Będziemy szli w tym kierunku, aby całą tę grupę objąć taką analityką jak najszybciej, choć mam świadomość wielkości skali i uwarunkowań technicznych” - przyznał. Cybulski dodał, że dla podatników, którzy będą używać kas rejestrujących, MF stworzy możliwość ich fiskalizacji online.

Jak zaznaczył, dane, które będą w posiadaniu władzy skarbowej dzięki rozszerzaniu kas online, pozwolą na lepszą niż obecnie kontrolę opodatkowania sprzedaży detalicznej (np. poprzez porównanie fakturowanych zakupów i ewidencjonowanie sprzedaży). „Wiemy jednak, że problemem jest nieopodatkowana sprzedaż towarów, które były zakupione bez faktur. Tu zmiany techniczne kas fiskalnych niewiele zmienią, bo jest to obrót poza jakichkolwiek ewidencji. Nie stanowi on również istotnego zagrożenia dla budżetu państwa - nie tu są największe straty” - wskazał profesor.

Odniósł się też do wypowiedzi wiceministra Cybulskiego, który pytany o budowę centralnej bazy faktur online, poinformował, że na razie resort skupiony jest na pozyskiwaniu danych o transakcjach z Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). „Zakładamy, że koncepcja centralnej bazy faktur wyklaruje nam się około połowy przyszłego roku i wtedy powinniśmy zaproponować konkretną budowę takiego rejestru. Teraz kładziemy nacisk na rozwój JPK, który istotnie pomaga nam w analizie danych z faktur” - powiedział wiceminister.

„Jest to informacja wręcz szokująca: centralna baza faktur ma być dopiero od połowy przyszłego roku? Skąd to opóźnienie? Przypomnę, że w kampanii wyborczej obiecano, że będzie to jeden z najważniejszych (obok +podzielonej płatności+) instrumentów uszczelnienia VAT-u” - ocenił prof. Modzelewski.