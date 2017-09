Psycholog lub prawnik pomogą firmie

Bezpłatna pomoc dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji - to cel europejskiego projektu Early Warning Europe, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Fundację Firmy Rodzinne. Do projektu zgłosiło się już 40 firm z całej Polski.

Jak podkreślono w czwartkowym komunikacie, chodzi o to, by odpowiednio wcześnie zareagować na „niepokojące objawy pojawiające się w firmie”, co daje duże szanse na to, by uratować ją przed dużymi stratami.

Early Warning Europe daje szansę uzyskania dyskretnej pomocy od osób, które pokażą jak spojrzeć na problem z dystansem. Wymiana doświadczeń i szczere rozmowy oparte na wzajemnym zaufaniu i współpracy mogą pomóc przedsiębiorcy znaleźć wyjście z trudnej sytuacji - wskazała, cytowana w komunikacie, prezes Fundacji Firmy Rodzinne Katarzyna Gierczak Grupińska.

W ramach projektu, jak poinformowały organizacje, właściciele firm otrzymają pomoc ze strony profesjonalnych diagnostów oraz doświadczonych przedsiębiorców - specjalistów z różnych dziedzin.

Ich zaangażowanie oraz wiedza okażą się niezbędnym wsparciem w znalezieniu rozwiązań dla firmy, która znalazła się w trudnościach oraz w uniknięciu ich negatywnych skutków. W projekt jest obecnie zaangażowanych 30 mentorów, doświadczonych przedsiębiorców, którzy bezinteresownie wspierają właścicieli firm przechodzących trudne chwile - napisano w komunikacie.

Dodano, że przedsiębiorca zgłaszający się do projektu może liczyć na bezpłatne konsultacje z psychologiem, finansistą czy prawnikiem.

Udział w Early Warning daje szansę na zdiagnozowanie sytuacji w firmie i wspólne wypracowanie dla niej nowego planu działania - wskazano.

Według PARP i Fundacji Firmy Rodzinne, udział w projekcie może wziąć każda osoba prowadząca małą lub średnią firmę.

Pierwszym krokiem jest kontakt z konsultantem PARP, który pełni rolę lekarza pierwszego kontaktu, diagnozując przyczynę problemu oraz przeprowadzając z przedsiębiorca? pogłębiony, dyskretny wywiad na temat jego sytuacji - poinformowano.

W prostych przypadkach konsultant udzieli doraźnych wskazówek przez telefon. Jeśli problem będzie poważniejszy, przedsiębiorca zostanie skierowany do specjalistów z odpowiednich dziedzin.

Na podst. PAP