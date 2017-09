Produkcja budowlano-montażowa zwolni dopiero za 4 lata

Wszystko wskazuje na to, że po istotnym spadku polskiej produkcji budowlano-montażowej z 2016 r.,w tym roku można się spodziewać wyraźnego wzrostu oraz jego kontynuacji w latach 2018-2020. Rodzimy rynek budowlany pozostanie na wyraźnej ścieżce wzrostowej w latach 2018-2020. Spowolnienia w ujęciu rocznym spodziewamy się dopiero od 2021 r. - uważa Cezary Bernatek, analityk Haitong Banku.

Jak informował GUS, w lipcu produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) była wyższa o 19,8 proc. niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 18,8 proc.) i o 3,7 proc. wyższa w porównaniu z czerwcem tego roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 18,0 proc. wyższym niż w lipcu ub. roku i o 4,3 proc. wyższa w porównaniu z czerwcem br.

Przyzwoite perspektywy rysują się również przed segmentem budownictwa energetycznego. Marże sektorowe w perspektywie krótko- i średnioterminowej będą jednak pod znaczącą presją spadkową. Haitong Bank spodziewa się wyraźnego ożywienia, jeżeli chodzi o wartość rodzimego rynku budownictwa drogowego w latach 2017-2020. Biorąc pod uwagę opóźnienia z 2016 r. w realizacji nowych kontraktów, analitycy Haitong uważają, że szczyt wydatków na drogi w Polsce przypadnie na lata 2018-2020, co jest zgodne z niedawno zaktualizowanymi założeniami Ministerstwa Infrastruktury.

Haitong Bank zakłada, że część funduszy z Krajowego Programu Kolejowego (KPK) na lata 2014-2023 może zostać utraconych lub przeniesionych do innych segmentów infrastruktury. Mimo to, analitycy wciąż prognozują istotny wzrost wydatków ze strony PKP PLK, a zatem i produkcji w tym segmencie w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Szczyt powinien nastąpić w latach 2019-2021. Następnie, począwszy od 2022 r., zacznie się spadek. Analitycy zwracają uwagę, że taki scenariusz jest bliski założeniom PLK, zamieszczonym w niedawno zaktualizowanym KPK - czytamy we fragmencie poświęconemu budownictwu kolejowemu.