Energa przeznaczy fundusze z EBI na modernizację sieci

Grupa Energa planuje zainwestować 20 mld zł do 2025 r. Fundusze, które będą pochodzić z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) mają trafić głównie na modernizację sieci – mówił Daniel Obajtek, prezes Grupy Energa w rozmowie z Maciejem Wośko, redaktorem naczelnym „Gazety Bankowej” podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Do roku 2025 Energa zamierza przeznaczyć na inwestycje 20 mld zł, umowa z EBI na 250 mln euro to są środki dodatkowe, które mają wzmocnić, zintensyfikować te inwestycje, to jest głównie modernizacja, ale i inwestycja w nową sieć i innowacyjność sieci – mówi Obajtek.