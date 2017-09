Gołębi EBC nie zaskoczył

Czwartkowe wystąpienie Mario Draghiego podczas konferencji po posiedzeniu EBC miało dosyć „gołębi” charakter, przez co kursy głównych walut skorelowanych z euro powinny zakończyć tydzień w okolicach bieżących poziomów - oceniają eksperci. Podobnej tendencji spodziewają się oni na rynku dłużnym.

Mario Draghi nie zaskoczył rynków, zachował gołębią retorykę, stąd mimo początkowych wahań na eurodolarze windujących kurs w okolice 1,205 nastąpił powrót do poziomów sprzed przemówienia prezesa EBC, co pokazuje, że do wyznaczenia ewentualnych nowych szczytów na tej parze potrzebne są konkretne zapowiedzi odnośnie polityki monetarnej w strefie euro a nie stwierdzenia czysto informacyjne - ocenił dla PAP Biznes Jarosław Kosaty, strateg rynku walutowego PKO BP.